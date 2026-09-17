Space и «Айпидевайс» представили ПАК ВАРЯ: виртуализация с SDN, VDI, виртуальные рабочие места с GPU

Компании «Даком М» (бренд Space) и «Айпидевайс» в рамках технологического партнерства представили линейку программно-аппаратных комплексов ВАРЯ. Линейка включает три готовые конфигурации: «ВАРЯ Виртуализация» (VM) со встроенным SDN-стеком SDN Flow, «ВАРЯ VDI» и «ВАРЯ VDI GPU». Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

ПАК ВАРЯ предназначены для построения высоконагруженных корпоративных и государственных ИТ-сред: частных облаков, инфраструктур виртуальных рабочих мест и графических рабочих мест для САПР, 3D-моделирования и инженерных приложений. Оборудование и ПО поставляются единым комплексом с предварительной настройкой, а модульная архитектура позволяет расширять вычислительные, сетевые, дисковые и GPU-ресурсы по мере роста нагрузки.

Все конфигурации ПАК укомплектованы серверным оборудованием, продуктами виртуализации Space, СХД и системой резервного копирования. В GPU-конфигурации применяются графические ускорители. Конфигурации ПАК ВАРЯ включены в Реестр Минпромторга.

Развитая технологическая интеграция экосистемы Space с российскими программными и аппаратными решениями позволяет дополнять ПАК совместимыми компонентами и формировать конфигурацию с учётом задач заказчика.

«ВАРЯ Виртуализация» предназначена для построения корпоративной виртуальной ИТ-инфраструктуры. SpaceVM обеспечивает централизованное управление виртуальными машинами, мониторинг и журналирование, живую миграцию ВМ между узлами, моментальные снимки, автоматическое добавление узлов, отказоустойчивую кластерную архитектуру и встроенное резервное копирование. Поддерживаются управление несколькими локациями, LDAP, SSO, AD FS, подключение внешних хранилищ по NFS, iSCSI и FC, аудит и мониторинг по SNMP. Рекомендуемый размер кластера — до 96 серверов. Количество кластеров платформой не ограничивается, зависит от аппаратных возможностей оборудования и развернутого количества ВМ.

Конфигурация может поставляться на базе седьмого релиза SpaceVM со встроенным проприетарным SDN-стеком SDN Flow. Он позволяет управлять виртуальными машинами, сетевой конфигурацией кластера и политиками доступа из единого контура, поддерживает сети L2 и L3, маршрутизацию, NAT, DHCP, BGP, Floating IP, микросегментацию и фильтрацию трафика. Для ИТ- и ИБ-команд доступны зеркалирование интерфейсов ВМ, захват пакетов, просмотр активных соединений и управление правилами фильтрации.

ПАК «ВАРЯ VDI» предназначен для безопасной организации виртуальных рабочих мест и централизованного управления ими. Решение подходит компаниям с филиальной сетью, распределенными командами, контакт-центрами, бэк-офисными и проектными подразделениями. Space VDI, лежащий в основе ПАК, обеспечивает внешний доступ к VDI-среде, управление и балансировку подключений, а также поддерживает статические и динамические пулы рабочих столов, тонкие клоны, перемещаемые профили, службы каталогов, аудит действий. Для подключения к виртуальным рабочим местам используется протокол GLINT, предназначенный для работы на каналах с высокой девиацией. Space Client — клиентское приложение для подключения пользователей к виртуальным рабочим местам — доступен для Windows, Linux и macOS, поддерживает 2FA, широкий набор периферийных устройств, мультимедиа и видео до 4K; технология Mediapipe Server обеспечивает стабильную работу с ВКС.

«ВАРЯ VDI GPU» создан для проектных, конструкторских и инженерных подразделений. Проприетарная технология «Даком М» FreeGRID обеспечивает штатный режим работы с GRID, который позволяет назначать виртуальным машинам профили GPU и распределять ресурсы физических видеокарт между несколькими ВМ. Технология FreeGRID доступна для Windows и Linux и поддерживает различные модели графических ускорителей. По данным «Даком М», FreeGRID обеспечивает до 60% экономии затрат на внедрение и эксплуатацию GRID-инфраструктуры — в зависимости от конфигурации.

Дополнительно к ПАК ВАРЯ могут поставляться вычислительные узлы, сетевые коммутаторы и комплект безопасности (vGate).

«Мы видим устойчивый запрос рынка на решения, которые позволяют быстро развернуть инфраструктуру под конкретные задачи. Технологическое партнерство Space с российскими разработчиками ПО и производителями оборудования позволяет создавать комплексные ПАК, готовые к быстрому вводу в эксплуатацию, сокращая сроки внедрения и совокупную стоимость владения. Такой подход оптимизирует переход на отечественную инфраструктуру», — отметил Андрей Власов, директор по развитию «Даком М» (бренд Space).

«Сотрудничество со Space направлено на создание решений, которые комплексно закрывают задачи импортозамещения для заказчиков. Объединив наши компетенции, мы сформировали линейку ПАК, которая позволяет успешно реализовывать проекты по построению современной виртуальной ИТ-инфраструктуры. Считаем, что поставленная цель достигнута: рынок получил готовое комплексное решение, сочетающее отечественные технологии, оборудование и экспертизу», — сказал Алексей Васильев, генеральный директор «Айпидевайс».

Аппаратная часть ПАК ВАРЯ строится на серверах x86-64 с процессорами Intel Xeon Scalable, памятью DDR4/DDR5 и высокоскоростными Ethernet-интерфейсами.

Аппаратная часть ПАК производится ООО «Ревотех». ПАК ВАРЯ зарегистрированы в Реестре Минпромторга под номерами № 10816590, № 10816591, № 10816592, № 10816593; модули расширения — № 10857041, № 10857042, № 10857043, № 10857044.