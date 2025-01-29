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Merlion iRU Planio



29.01.2025 Начались продажи экономичных и эргономичных ноутбуков iRU Planio 7

Публикаций - 1, упоминаний - 7

Merlion iRU Planio и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion iRU - Деловой офис 302 1
Intel Corporation 12201 1
Kensington lock - Кенсингтонский замок - Замок Кенсингтона 247 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
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