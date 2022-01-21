Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С-ИжТиСи
Публикаций - 4893, упоминаний - 6666
1С-ИжТиСи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2456 50
|Чернышенко Дмитрий 276 11
|Комлев Николай 50 10
|Сумкин Фёдор 7 7
|Серова Елена 317 7
|Филиппов Олег 8 5
|Салов Антон 31 5
|Ольшанский Константин 5 5
|Новиков Александр 34 4
|Вольпе Борис 82 4
|Зорич Александр 16 4
|Павлов Александр 34 4
|Агамирзян Игорь 68 3
|Мучник Феликс 67 3
|Алкснис Виктор 66 3
|Шлыков Алексей 44 3
|Ивашенцева Елена 8 2
|Терехов Андрей 36 2
|Киреев Михаил 7 2
|Солонин Виталий 89 2
|Гольцов Александр 61 2
|Усманов Алишер 265 2
|Морозов Сергей 54 2
|Дырмовский Дмитрий 81 2
|Меламед Леонид 149 2
|Марьянович Йован 14 1
|Кадощук Игорь 16 1
|Колмаков Юрий 1 1
|Аммосов Юрий 45 1
|Поносов Александр 69 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Давыдов Сергей 4 1
|Голубева Надежда 43 1
|Борисов Дмитрий 4 1
|Зрянина Светлана 1 1
|Бакиев Олег 5 1
|Паленов Олег 18 1
|Бокарев Тимофей 35 1
|Албитов Андрей 31 1
|Шерман Никита 26 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2734 172
|Gartner Dataquest 330 1
|Moody's Investors Service 134 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru