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1С-ИжТиСи

1С-ИжТиСи


21.01.2022 «Шокта» внедрила маркировку молочной продукции с помощью «1С-ИжТиСи»
17.12.2021 АО «Тулагоргаз» для обновления учетных систем использует технологии «1С-ИжТиСи»
03.12.2021 Сервис автоматизированного обновления конфигураций от «1С-ИжТиСи» снижает издержки в ООО «Компания Витанд»
19.11.2021 «1С-ижтиси» провела крупное обновление системы учёта в медицинском центре «Палитра»
28.05.2021 «1С-ИжТиСи» вдвое ускорила обновление информационной системы в АО «Уралэластотехника»
14.05.2021 Казанский завод «Европласт» автоматизировал обновление «1С:УПП» с помощью «1С-ижтиси»
26.03.2021 «1С-ижтиси» автоматизировала процесс обновления нетиповой «1С: ERP» в ТД «Продсервис»
15.01.2021 «Алвиса» автоматизировала обновление ERP-системы с помощью «1С-Ижтиси»
13.11.2020 «Абрау-Дюрсо» автоматизировала процесс обновления «1С» с помощью «1С-Ижтиси»
05.11.2020 «1С-ИжТиСи» автоматизировала обновление системы учета одного из крупнейших заводов Воронежской области
19.08.2020 НПП «Рубин» сократило затраты на обновление «1С» с помощью «1С-Ижтиси»
10.08.2020 «Эйч Ти Эс» автоматизировала обновление 1С с помощью «1С-ИжТиСи»
26.05.2020 «Раздолье» ускорило обновление отраслевой ERP благодаря сервису «1С-Ижтиси»
09.01.2020 «1С-Ижтиси» помог «Модум-трансу» втрое сократить срок обновления нетиповой «1С»
21.06.2019 Сеть Keramix свернула базу 1С с помощью «1С-ИжТиСи»
23.05.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» на Саратовском молочном комбинате
15.03.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала кадровые процессы «Волгогаза» на базе «1С:ЗУП 3.1»
30.01.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала работу «Ишимского мясокомбината»
28.12.2018 «1С-ИжТиСИ» автоматизировала кадровые процессы АО «ИПОПАТ» на базе «1С:ЗУП 3.1»
22.06.2018 «1С-ижтиси» внедрила модуль интеграции «1С» с ФГИС «Меркурий» в «Дантон-Птицепром»
07.06.2018 В компании «Бузулукское молоко» завершена интеграция «1С» и ФГИС «Меркурий»
02.04.2018 «Трейд-Техно» автоматизировал обновление 1С с помощью сервиса от «1С-ИжТиСи»

Публикаций - 4893, упоминаний - 6666

1С-ИжТиСи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7890 114
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1528 86
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7586 82
Acronis - Акронис 411 32
5487 18
Барс груп 457 15
ГКС - Группа компаний Систематика 283 14
HPE - Hewlett Packard Enterprise 464 12
Merlion - Мерлион 358 11
Армекс ЦИТ - Armex 15 10
Zoom Int - Zoom Video Communications 1019 9
NetApp - Network Appliance 602 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 257 5
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 90 4
Intuit 75 4
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 43 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 199 3
Polycom - Поликом Россия 373 3
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 33 2
Exigen Services 37 2
НЭТА 35 2
Астелит 126 2
Logitech 363 2
Микрон - Micron 630 2
SolarWinds 33 1
Macromedia 203 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 9 1
Micron Technology - Crucial 280 1
Sapiens solutions - Сапиенс 8 1
Формула Безопасности 9 1
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HanbitSoft 5 1
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 576 18
Татнефть 173 16
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 210 12
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 73 3
Аэроплан 7 3
Bejo - Бейо 1 1
Беталинк 102 1
Бузулукское Молоко 1 1
Ишимский мясокомбинат 1 1
Алвиса - Alvisa 4 1
Волгогаз 1 1
Туполев ПАО 26 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 35 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 52 1
Абрау-Дюрсо 12 1
Air France 48 1
McDonald’s - Макдоналдс 181 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7493 176
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2062 109
Правительство РФ 5472 84
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1349 53
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2564 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1241 39
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2388 32
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3255 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 833 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1808 15
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 595 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 535 7
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МИД РФ - Министерство иностранных дел 316 5
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 115 4
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Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 273 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5330 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1942 1
ГУВД по Самарской области 10 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 128 1
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Honeywell Metrologic 6 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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