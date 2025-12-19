Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ГК «НЕСКО» получила актуальную учетную систему с помощью регрессионного тестирования «1С-ИЖТИСИ»

Обновление сильно доработанной «1С:Управление торговлей алкогольной продукцией» успешно завершилось в срок благодаря «ТАУ» — новому решению для тестирования и аудита информационных систем. Об этом CNews сообщили представители 1С-ИЖТИСИ».

Группа компаний NESCO является импортером и дистрибьютором качественных вин и крепких напитков с 1995 г. В 2025 г. у организации возникла потребность обновить «: УТАП» с множеством изменений на актуальный релиз. Исполнителем, благодаря накопленному опыту по аналогичным проектам, стала компания «1С-ИЖТИСИ».

Ключевой этап обновления — тестирование — был реализован с помощью собственной разработки «1С-ИЖТИСИ» для регрессионного тестирования «ТАУ», позволяющей записывать историю действий пользователей системах на базе «1С» и проводить с помощью нее автоматическое сценарное тестирование, а также сверку данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Большинство российских компаний не знают для чего им ИИ. Бюджет на внедрение есть, стратегии нет

Топ-7 внедрений российских СЭД. Рейтинг CNews Analytics

Единый оператор букмекерских ставок и тотализаторов переходит на суверенное российское хранилище Java-библиотек

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще