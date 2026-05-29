Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Мелеузовский завод ЖБК» автоматизирует обновление учетных систем с помощью технологий «1С-ИЖТИСИ»

«Мелеузовский завод ЖБК» автоматизирует обновление учетных систем с помощью технологий «1С-ИЖТИСИ». Ижевская ИТ-компания помогает оптимизировать процесс перехода на актуальные версии конфигураций «1С». Об этом CNews сообщили представители «1С-ИЖТИСИ».

ООО «Мелеузовский завод ЖБК» является производителем и поставщиком железобетонных изделий. Для учета и отчетности на предприятии используются информационные системы на платформе «1С:Предприятие», изменения в которые вносились с первых лет эксплуатации.

По задачам актуализации программ «» общество сотрудничает с «1С-ИЖТИСИ»: технологии автоматизированного обновления позволяют высвобождать ресурсы штатных разработчиков для решения других задач и сводить ошибки обновления к минимуму.

«После первых проектов обновления, учитывая качество, а также стоимость и сроки предоставления результата, мы даже не стали рассматривать других подрядчиков» — сказал директор ООО «Мелеузовский завод ЖБК» В.О. Баварский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника»

Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией

Энергосбытовый холдинг из числа крупнейших меняет старую биллинговую систему на «1С»

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290