«Мелеузовский завод ЖБК» автоматизирует обновление учетных систем с помощью технологий «1С-ИЖТИСИ»

«Мелеузовский завод ЖБК» автоматизирует обновление учетных систем с помощью технологий «1С-ИЖТИСИ». Ижевская ИТ-компания помогает оптимизировать процесс перехода на актуальные версии конфигураций «1С». Об этом CNews сообщили представители «1С-ИЖТИСИ».

ООО «Мелеузовский завод ЖБК» является производителем и поставщиком железобетонных изделий. Для учета и отчетности на предприятии используются информационные системы на платформе «1С:Предприятие», изменения в которые вносились с первых лет эксплуатации.

По задачам актуализации программ «1С» общество сотрудничает с «1С-ИЖТИСИ»: технологии автоматизированного обновления позволяют высвобождать ресурсы штатных разработчиков для решения других задач и сводить ошибки обновления к минимуму.

«После первых проектов обновления, учитывая качество, а также стоимость и сроки предоставления результата, мы даже не стали рассматривать других подрядчиков» — сказал директор ООО «Мелеузовский завод ЖБК» В.О. Баварский.