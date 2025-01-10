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Панорама КБ ГИС Сервер GIS WebService SE



10.01.2025 «Комплекс геодезических расчетов» для отечественных ОС обеспечивает формирование кадастровых документов 1
17.12.2024 ГИС Panorama Mobile обеспечивает быстрое нанесение данных на карту местности в движении или при планировании действий 1
12.12.2024 ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах» 3
06.12.2024 ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах» 3
11.11.2024 В ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора» добавлены расчетные инструменты анализа местности 1
08.11.2024 Банк данных цифровых карт и ДЗЗ обеспечивает оперативное предоставление достоверной информации, содержащей пространственные данные об объектах городской инфраструктуры 2
25.10.2024 В ГИС «Панорама» для ОС Astra Linux Special Edition 1.8 усовершенствованы средства цифрового картографирования и изучения местности 4
07.10.2024 В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства анализа пространственных баз данных 2
10.09.2024 ГИС «Панорама» совместно с комплексом Panorama Vision распознает здания и сооружения на спутниковых снимках и аэрофотоснимках 1
27.08.2024 Мобильная ГИС «Panorama Mobile» адаптирована для работы в отечественной операционной системе «Аврора» 5 1
14.03.2023 Разработана мобильная ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» 1
02.03.2021 ОС Astra Linux применяется для построения региональных ГИС 1
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 3
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 3
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 3
09.07.2020 Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux 1
28.04.2009 Федеральное медико-биологическое агентство потратит до 600 млн руб. на ИТ-оборудование и ПО 1

Публикаций - 17, упоминаний - 32

Панорама КБ и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 4
Intel Corporation 12197 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Nginx - Энджайникс 164 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 53 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Creative Commons - некоммерческая организация 38 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 14
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 11
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 8
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 6
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 4
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 3
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 6 3
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
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REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 2
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 4 2
Умные платформы 1682 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 239 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 2
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DDR - Double data rate 2730 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 3
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 130 3
Панорама КБ - Panorama Vision 8 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
SQLite - встраиваемая СУБД 45 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 1
РАН КарНЦ - RakeSearch 4 1
Linux - Debian GNU 463 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 140 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 125 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Правительство Рязанской области - РГИС РО - Региональная геоинформационная система Рязанской области 1 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Microsoft Windows 15656 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
OpenStreetMap - OSM 55 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 52 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Google WebP 27 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения 5 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
Панорама КБ - Комплекс геодезических расчетов 1 1
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Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
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Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 25 2
РАН - Российская академия наук 1870 1
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