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Кибербезопасность ASM Attack Surface Management EASM External Attack Surface Management CAASM Cyber Asset Attack Surface Management


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Информзащита»: в России вырос спрос на управление уязвимостями 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 2
20.09.2024 «Первый Бит» и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
05.08.2024 В Bi.Zone CPT появилась возможность on-demand-сканирования 2
17.07.2024 Интегратор «Риэль Инжиниринг» заключил MSSP-партнерство с F.A.C.C.T. 1
14.06.2024 Новый российский продукт позволяет посмотреть на компанию глазами хакеров 1
22.04.2024 Обновление BI.Zone CPT: анализ компонентов веб-приложений и оперативное реагирование на новые веб-угрозы 1
10.04.2024 AUXO и F.A.C.C.T. заключили партнерское соглашение в области кибербезопасности 1
02.04.2024 Sitronics Group и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
21.12.2023 Максим Ежов, Angara Security: Первый шаг к защите информации — понимание своей ИТ-инфраструктуры 2
19.12.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

 1
19.12.2023 Бывшую Group-IB, основателя которой посадили на 14 лет, отлучают от ИТ-инфраструктуры госкомпаний, банков и операторов связи 1
01.12.2023 Ювелирная сеть «585 золотой» внедрила решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management 1
12.09.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Мы унаследовали экспертизу Group-IB по всем ключевым направлениям кибербезопасности

 1
18.05.2023 Программы-вымогатели LokiLocker и BlackBit атакуют российский бизнес 1
09.11.2022 7 трендов информационной безопасности 4
10.06.2022 Group-IB: в даркнете выросло количество утекших баз данных российских компаний 1
27.04.2022 Group-IB обнаружила в России 7,5 тыс. незащищенных баз данных 2

Публикаций - 18, упоминаний - 25

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 11
Цифровые активы 133 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4141 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 273 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 353 2
Broadcom - VMware 2406 1
SAP SE 5329 1
Cisco Systems 5155 1
Microsoft Corporation 24849 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Oracle Corporation 6758 1
Telegram Group 2212 1
Red Hat 1325 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1335 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
CyberArk 17 1
ИИ-Технологии 135 1
Conti - Хакерская группировка 39 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 230 1
Start X - Антифишинг 9 1
Reell Engineering - Риэль Инжиниринг 2 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 838 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 215 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2514 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 22 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12040 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 180 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 205 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29024 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68049 16
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6421 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7004 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52800 10
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 654 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21813 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16203 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12984 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3017 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2044 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20647 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13009 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1530 6
Оцифровка - Digitization 4697 5
Hacktivism - Хактивизм 216 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9654 4
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 299 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12885 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30543 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 823 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11470 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5345 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4146 4
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 82 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2308 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11737 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3245 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31847 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7666 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4060 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7537 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 719 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 421 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4185 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2614 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  680 3
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 853 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3816 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 687 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4701 12
Microsoft Surface - Планшет 433 6
F.A.C.C.T. Business Email Protection 8 4
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR 29 4
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Attack Surface Management 3 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 33 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 36 2
Microsoft Windows 15902 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 256 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 1
Google VirusTotal 86 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 28 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
SUSE Linux 202 1
F6 - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 16 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 115 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 1
Start X - Star EASM 1 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 257 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 105 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 17 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 20 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 60 1
Microsoft 365 Copilot 142 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 178 1
Elastic Stack - ELK - Elastic X-Pack 4 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 40 1
Apache NiFi 18 1
Сбер - BI.Zone vCISO 7 1
Security Vision AM - Security Vision Security Vision 7 1
Баулин Валерий 48 6
Загуменнов Павел 4 2
Мерцалов Денис 2 2
Волков Сергей 87 1
Сачков Илья 124 1
Козырев Алексей 324 1
Самойлов Сергей 3 1
Ежов Максим 4 1
Деров Олег 3 1
Долголаптева Кристина 1 1
Лютиков Виталий 23 1
Лядов Михаил 11 1
Степанов Николай 13 1
Волдохин Сергей 11 1
Мельников Артем 3 1
Ахметзянов Тагир 1 1
Каюмова Индира 1 1
Досымбекова Марьяна 1 1
Жуков Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14252 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52585 2
Ближний Восток 2982 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17466 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 1
Европа 24385 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 1
Индия - Bharat 5538 1
Германия - Федеративная Республика 12784 1
Франция - Французская Республика 7898 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 866 1
Индийский океан - Персидский залив 211 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17844 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Азия - Азиатский регион 5614 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9074 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52568 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4771 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49223 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6421 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 494 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24787 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5591 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3569 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2541 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 977 2
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Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 208 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14113 2
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Аудит - аудиторский услуги 2814 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2898 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6353 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5020 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 854 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2341 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3204 1
Английский язык 6740 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7093 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5718 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6552 1
Энергетика - Energy - Energetically 5228 1
Паспорт - Паспортные данные 2599 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 361 1
Персидский язык - фарси 45 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 627 1
Ведомости 1073 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 399 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
Capture the Flag - CTF 41 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
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