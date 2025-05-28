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Кибербезопасность ASM Attack Surface Management EASM External Attack Surface Management CAASM Cyber Asset Attack Surface Management
УПОМИНАНИЯ
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Баулин Валерий 48 6
|Загуменнов Павел 4 2
|Мерцалов Денис 2 2
|Волков Сергей 87 1
|Сачков Илья 124 1
|Козырев Алексей 324 1
|Самойлов Сергей 3 1
|Ежов Максим 4 1
|Деров Олег 3 1
|Долголаптева Кристина 1 1
|Лютиков Виталий 23 1
|Лядов Михаил 11 1
|Степанов Николай 13 1
|Волдохин Сергей 11 1
|Мельников Артем 3 1
|Ахметзянов Тагир 1 1
|Каюмова Индира 1 1
|Досымбекова Марьяна 1 1
|Жуков Алексей 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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