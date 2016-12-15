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West Concept
Вест Концепт

West Concept - Вест Концепт

15.12.2016 «Вест Концепт» внедрил инфосистему на базе Microsoft Project Server в Петербургском отделении PMI 3
23.05.2014 «Вест Концепт» внедрит Microsoft Dynamics NAV в AccessBank 2
29.10.2013 «Вест Концепт» построил систему планирования и анализа для Fortrent на базе IBM Cognos 1
08.07.2013 «Электронные системы» внедряют Microsoft Dynamics NAV 1
23.05.2013 Microsoft зарегистрировала решение «Вест Концепт» для агентств недвижимости 2
16.05.2013 Microsoft зарегистрировала отраслевое решение для розничных сетей и интернет-магазинов «Вест Концепт» 1
07.05.2013 «Вест Концепт» аттестован по новой версии Microsoft Dynamics AX 2012 1
30.04.2013 «Хакель Рос» переходит на Microsoft Dynamics NAV 1
05.04.2013 ALPLA автоматизировала личный кабинет для клиентов на базе Microsoft Dynamics NAV 2013 2
03.04.2013 «Шеротель» автоматизирует работу с документами на базе системы «1С:Документооборот 8» 1
26.02.2013 «Вест Концепт» автоматизирует проектное управление в «Деловых линиях» 3
21.01.2013 «Вест Концепт» внедрил Microsoft Dynamics NAV в «Премиум Инжиниринге» 2
27.12.2012 «ФуруноЕврус» построит корпоративную ИС на базе «1С:Консолидации 8 Проф» 3
26.11.2012 «Петер-Сервис» перешел на последнюю версию Microsoft Dynamics NAV 3
18.10.2012 «Тканивик» автоматизировал склад и розничный магазин на базе решений 1С 3
21.09.2012 Отель Best Western Country Resort переходит на «1С:Консолидацию» 1
21.08.2012 «Вест Концепт» поставит ПО Microsoft для «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» 2
26.07.2012 «Вест Концепт» внедряет «1С:Консолидацию» в гостинице Hilton в Новосибирске 1
16.03.2012 «Вест Концепт» внедряет Microsoft Dynamics NAV в «Премиум Инжиниринг» 2
19.12.2011 «Вест концепт» и «Невская Консалтинговая Компания» автоматизируют «Инфра инжиниринг» 1
06.12.2011 «Вест Концепт» построила систему бюджетирования для «РТКомм» 2
05.12.2011 «Роза Хутор» будет управлять отелем с помощью системы «Отель&СПА» 1
30.11.2011 «Вест Концепт» построил СЭД для «Союз-Телефонстроя» 4
31.08.2011 «Инфра инжиниринг» автоматизирует бизнес-процессы на базе решений Microsoft 2
26.08.2011 «Илим Тимбер Индастри» доверила «Вест Концепт» сервисное обслуживание системы Microsoft Dynamics NAV 1
30.06.2011 «Вест Концепт» переводит «Петер-Сервис» на последнюю версию Microsoft Dynamics NAV 1
30.05.2011 Интернет-ритейлер «Ютинет.ру» свяжет онлайн-сервисы с ERP-системой 3
11.05.2011 31 мая пройдёт онлайн-семинар «Вест Концепт» по управлению производством с помощью систем Microsoft Dynamics 3
28.04.2011 «Вест Концепт» автоматизирует отель «Балтийская Звезда» с помощью системы «Отель&СПА» 1
25.04.2011 «Вест Концепт» строит ERP-систему на заводах Alpla 3
10.02.2011 «Вест Концепт» построил для «Интелтех» систему бюджетного управления на базе ПО Microsoft 2
29.10.2010 «РТКомм.РУ» внедряет систему бюджетирования на базе Microsoft PerformancePoint Server 2007 1
15.06.2010 «Вест Концепт» внедрила Microsoft Dynamics NAV в КСИЛ 1
10.06.2010 «Вест Концепт» автоматизирует новый отель Hilton Gelendzhik Resort and Spa на базе Microsoft Dynamics NAV 2
25.03.2010 Администрация МО «Академическое» внедряет СЭД на базе Windows SharePoint Services 3.0 3
17.03.2010 «Рос Концепт» автоматизировал регистрацию пациентов в медцентре «Сибирь» 1
09.03.2010 «Вест Концепт» внедряет «Отель&СПА» в Санкт-Петербургской гостинице «НашОтель» 1
04.03.2010 «Вест Концепт» построил ERP-систему для «Центра Речевых Технологий» на базе Microsoft Dynamics NAV 5
12.02.2010 «Вест Концепт» создает ERP-систему для ГК «Пионер» на базе Microsoft Dynamics NAV 1
25.12.2009 «Вест Концепт» автоматизирует управление проектами в ГК «Пионер» на базе решения Microsoft 3

Публикаций - 54, упоминаний - 104

West Concept упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
3779 2
РТКомм.ру 163 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 2
Oracle Corporation 3363 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Ростех Росэлектроника ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS 76 1
Компас 92 1
Пионер ГК 9 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Виктория - Сеть супермаркетов 42 1
Деловые Линии ГК 36 1
Илим Палп - Ilim Group 9 1
ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 2 1
Hilton Hotels & Resorts 9 1
Федеральное казначейство России 766 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
Microsoft Dynamics NAV 177 22
Microsoft SharePoint Server 103 5
Microsoft SQL Server 798 3
Microsoft Office 1950 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 460 3
Microsoft Dynamics 198 3
Microsoft SharePoint 2007 60 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 2
1С:Бухгалтерия 398 2
Microsoft Project Server 11 2
West Concept Продажа квартир 1 1
West Concept Net Shop 1 1
IBM Cognos BI 143 1
Microsoft Excel 438 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
1С:Управление торговлей 28 1
Microsoft Project 51 1
1С:Розница 55 1
Opera - Браузер 637 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Козлов Александр 54 2
Усик Сергей 7 2
Волков Сергей 25 1
Виноградов Дмитрий 21 1
Миронова Сабрина 5 1
Стародубцев Александр 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - Сибирь 881 2
Россия - Владивосток 866 1
Украина - Киев 476 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Латинская Америка 726 1
Россия - Краснодар 1041 1
Украина 3398 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Казахстан - Республика 2650 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 244 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 98 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
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