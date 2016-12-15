Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
West Concept
Вест Концепт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 104
West Concept упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пионер ГК 9 3
|ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
|Виктория - Сеть супермаркетов 42 1
|Деловые Линии ГК 36 1
|Илим Палп - Ilim Group 9 1
|ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 2 1
|Hilton Hotels & Resorts 9 1
|Козлов Александр 54 2
|Усик Сергей 7 2
|Волков Сергей 25 1
|Виноградов Дмитрий 21 1
|Миронова Сабрина 5 1
|Стародубцев Александр 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru