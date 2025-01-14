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WONE Hotels Ван Хотелс Sokos Hotels Sokotel Сокотель Гостиницы сети Сокос

WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос

Сеть WONE Hotels представлена тремя отелями. Palace Bridge Hotel – городской курорт, Vasilievsky Hotel ждет неравнодушных к культуре и искусству, а Cosmos St.Petersburg Olympia Garden Hotel - тех, кто хочет комфортно и эффективно работать.


14.01.2025 Систему самостоятельного заселения в отель Wroomify включили в реестр российского ПО 1
14.08.2023 Сеть отелей Wone Hotels использует решение «Турбо бюджетирование» 1
24.09.2020 GMCS разработала робота для «СОК Сервисный Центр РУС» на базе RPA-платформы UiPath 1
15.02.2014 «Петер-Сервис» провела конференцию о Big Data и DPI 1
07.02.2013 В марте состоится II Санкт-Петербургский форум Open Telecom 1
25.05.2012 IBM расскажет о своих продуктах и услугах для коллективной работы 1
22.05.2012 IBM расскажет о своих продуктах и услугах для коллективной работы 1
07.06.2008 CIO Congress «Белые ночи IT»: итоги 1
06.06.2008 «Синтерра» выполнила комплексный телеком-проект для Sokos Hotel & Holiday Club 1
22.04.2008 1 июня в Санкт-Петербурге откроется CIO Congress «White Nights» 1
20.11.2006 Мобильная торговля внедряется в центре Восточного Оренбуржья 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

WONE Hotels и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5277 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
8213 2
Software AG & IDS Scheer 199 2
IBM Rational Software 170 2
KPMG 256 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
UIPath 101 1
Ростелеком 9700 1
Apple Inc 12100 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Cisco Systems 5114 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
HP Inc. 5685 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Citrix Systems 812 1
Крок - Croc 1777 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Logitech 421 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
HPE - Juniper Networks 426 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
Монолит-Инфо 121 1
Google LLC 11775 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
Ciber - Сайбер 30 1
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 1
Ipnet - Айпинэт 43 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
Петербургский мельничный комбинат 3 2
Аконит НПО 14 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 6 1
Нидан - Нидан Соки - Нидан-Фудс - Нидан-Гросс - торговые марки Моя семья, Чемпион, Caprice, Да! 7 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Северсталь ИТЗ - Ижорский трубный завод 3 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
СДМ-Банк 63 1
NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group 6 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
FrieslandCampina - Кампина 4 1
Heinz - Хайнц 26 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
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DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 1
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Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
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SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 44 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 210 1
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DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 353 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 1
InterTrust - CompanyMedia 157 2
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 2
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 81 2
IBM Connections 12 2
HCL iNotes - IBM Lotus iNotes 15 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
Microsoft Dynamics 1175 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Microsoft Windows 15656 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 1
Wone IT - Wroomify 1 1
Белоусов Максим 108 2
Соловейчик Кирилл 9 2
Аншина Марина 78 2
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 2
Михельсон Николай 3 2
Дроздов Андрей 8 1
Назаров Александр 65 1
Касперский Евгений 323 1
Гайдуков Алексей 23 1
Суворов Олег 9 1
Попов Юрий 15 1
Бочкарев Сергей 48 1
Анисимова Светлана 9 1
Медведев Александр 14 1
Коротков Андрей 85 1
Славин Борис 34 1
Иншаков Дмитрий 49 1
Журавлев Роман 22 1
Вайнберг Олег 18 1
Энгель Сергей 2 1
Белов Исмаил 9 1
Евтюшкин Александр 7 1
Тамбовцев Илья 6 1
Белец Сергей 5 1
Софизаде Мурад 13 1
Елашкин Михаил 4 1
Зимин Константин 43 1
Кучерявых Виктор 1 1
Гузик Сергей 2 1
Ряковский Сергей 1 1
Плахотный Павел 5 1
Зиндер Евгений 5 1
Сомов Евгений 1 1
Савицкий Владимир 3 1
Маслова Наталья 7 1
Грашина Марина 1 1
Близгарев Юрий 6 1
Сысик Валерий 2 1
Левицкий Тимофей 2 1
Алешин Владимир 20 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 7
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 2
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Германия - Берлин 715 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1762 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 52 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
CIO Congress - Уральские самоцветы 8 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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