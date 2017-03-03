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Золотая Корона
Денежные переводы


03.03.2017 «Джаба Кредит» — новый партнер сервиса денежных переводов «Золотая Корона» в Грузии 1
27.01.2017 «Золотая Корона» и Money Express (Латвия) заключили соглашение о сотрудничестве 1
25.01.2017 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2016 г. вырос на 12% 2
09.12.2016 Кубаньторгбанк — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона» 1
07.07.2016 Технобанк присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
26.04.2016 В первом квартале 2016 г. оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» вырос на 18% 1
13.04.2016 «Бонки рушди Тоджикистон» — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона» 1
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 2
02.03.2016 «Карту Банк» — новый участник системы «Золотая Корона» в Грузии 2
11.02.2016 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2015 г. превысил 665 млрд руб. 2
01.02.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно получить в Италии, Испании, Франции и Бельгии 1
18.11.2015 Сервис денежных переводов «Золотая Корона» доступен в центрах продаж и обслуживания «Ростелеком — Розничные системы» 1
10.11.2015 Bank Techniquе присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
14.09.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился Металлинвестбанк 1
03.09.2015 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширяет свою сеть в Казахстане 1
17.04.2015 Базисбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Грузии 1
26.03.2015 Выручка «Центра Финансовых Технологий» по итогам 2014 г. выросла на 8% 1
12.03.2015 «Золотая Корона» продолжает наращивать сеть обслуживания в России 1
05.03.2015 Новым участником сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» стал «Нацинвестпромбанк» 1
26.02.2015 «Золотая Корона» расширила инфраструктуру обслуживания в Грузии 1
25.02.2015 «Казкоммерцбанк Кыргызстан» запустил денежные переводы «Золотая Корона» 1
12.02.2015 Новым участником «Золотой Короны» в России стал «Вокбанк» 1
21.01.2015 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в 2014 г. превысил 600 млрд руб. 1
14.01.2015 Клиенты банка «Союз» могут отправлять денежные переводы «Золотая Корона» 1
25.12.2014 «Рента-Банк» подключился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
19.12.2014 Переводы «Золотая Корона» стартовали в «Лесбанке» 2
18.12.2014 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в банке «Аспект» 1
16.12.2014 «Лазика Капитал» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Грузии 1
15.12.2014 Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Турции стал Aktif Bank 1
10.12.2014 «Гринфилдбанк» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 2
26.11.2014 Работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» начал казахстанский «Нурбанк» 2
06.11.2014 Переводы «Золотой Короны» стали доступны клиентам «Автоторгбанка» 1
01.10.2014 К сервису денежных переводов «Золотая Корона» присоединился «Евразийский банк» 1
24.09.2014 «Рост Банк» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
18.09.2014 Денежные переводы «Золотая Корона» стали доступны клиентам «Апабанка» 1
01.09.2014 «Золотая Корона» запустила безадресные переводы в Израиль 2
21.08.2014 Денежные переводы «Золотая Корона» стартовали в «Авант-Банке» 2
19.08.2014 Денежные переводы «Золотая Корона» запущены в «Тусарбанке» 2
14.08.2014 Банк ФПК — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
29.07.2014 «Золотая Корона» запустила сервис денежных переводов в «Укргазпромбанке» 1

Публикаций - 61, упоминаний - 73

Золотая Корона упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Золотая Корона 280 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Город ФСГ - Федеральная Система 27 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
МДМ Банк 150 1
Металлинвестбанк 39 1
Visa International 1346 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Русский стандарт Банк 302 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
PNB Казахстан - Punjab National Bank 1 1
BasisBank - БазисБанк 1 1
Укргазпромбанк 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
ЦФТ Faktura.ru 79 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Федорова Олеся 60 9
Висящев Андрей 52 1
Ситнов Иван 10 1
Любченко Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 17
Украина 3378 12
Казахстан - Республика 2641 12
Беларусь - Белоруссия 2095 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 3
Грузия 692 3
Франция - Французская Республика 2136 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 2
Грузия - Тбилиси 46 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - Нижегородская область 741 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Казахстан - Усть-Каменогорск 10 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Абхазия - Республика 103 1
Россия - Чебоксары 157 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Таджикистан - Республика 439 1
Индия - Республика 2175 1
Израиль 722 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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