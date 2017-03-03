Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Золотая Корона
Денежные переводы
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Публикаций - 61, упоминаний - 73
Золотая Корона упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦФТ Faktura.ru 79 1
|Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
|Apple iOS 5742 1
|Google Android 10751 1
|Федорова Олеся 60 9
|Висящев Андрей 52 1
|Ситнов Иван 10 1
|Любченко Алексей 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765688, в очереди разбора - 669374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765688, в очереди разбора - 669374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru