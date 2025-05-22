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IVA SBC


IVA SBC предназначен для обеспечения безопасности, фильтрации и маршрутизации трафика между корпоративной сетью и внешними коммуникационными системами.

УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии программного пограничного контроллера сессий — IVA SBC 9.0 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

IVA SBC и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 257 3
Microsoft Corporation 24843 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 385 1
Broadcom - VMware 2404 1
SAP SE 5327 1
Cisco Systems 5153 1
Yandex - Яндекс 7695 1
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Oracle Corporation 6757 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2052 1
TerraLink - ТерраЛинк 284 1
TrueConf - ТруКонф 407 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 97 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Salesforce.com 434 1
ГЛОНАСС АО 205 1
Eltex - Предприятие Элтекс 161 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 160 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Flant - Флант 113 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
Oracle Siebel Systems 512 1
MIND Software 23 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 13 1
Neogenda 1 1
МКБ - Московский кредитный банк 578 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1685 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2577 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25977 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 2
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11444 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2577 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2605 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 976 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1161 1
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1534 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1949 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5489 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5679 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11714 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11375 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2251 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21174 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3003 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2373 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3236 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8287 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 1
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Microsoft Teams - MS Teams 574 1
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Apple iPhone 6 4863 1
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ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 1
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Atlassian - Fog Creek Software - Trello 70 1
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Linux - Debian GNU 490 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 109 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 102 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1331 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
ХайТэк - ВКурсе 22 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 112 1
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 1
MIND Software - MIND Guard 9 1
MIND Software - MIND Migrate 11 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7154 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7636 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 838 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2001 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5234 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5014 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5583 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2337 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 990 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1209 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2991 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6861 1
Ergonomics - Эргономика 1623 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2563 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8216 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1123 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 260 1
Аудит - аудиторский услуги 2805 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 593 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6284 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 152 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 351 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2064 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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