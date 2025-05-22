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IVA SBC
IVA SBC предназначен для обеспечения безопасности, фильтрации и маршрутизации трафика между корпоративной сетью и внешними коммуникационными системами.
УПОМИНАНИЯ
IVA SBC и организации, системы, технологии, персоны:
|IVA Technologies - ИВА - ИВКС 257 3
|Microsoft Corporation 24843 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 1
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 385 1
|Broadcom - VMware 2404 1
|SAP SE 5327 1
|Cisco Systems 5153 1
|Yandex - Яндекс 7695 1
|1С 8461 1
|Oracle Corporation 6757 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2052 1
|TerraLink - ТерраЛинк 284 1
|TrueConf - ТруКонф 407 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 1
|МТС Линк - Vinteo - Винтео 97 1
|Рексофт - Reksoft 424 1
|Salesforce.com 434 1
|ГЛОНАСС АО 205 1
|Eltex - Предприятие Элтекс 161 1
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 160 1
|Терн ГК - Tern Group 77 1
|Flant - Флант 113 1
|ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
|Oracle Siebel Systems 512 1
|MIND Software 23 1
|Kaiten - Кайтен Софтвер 13 1
|Neogenda 1 1
|Андрианов Павел 84 1
|Ивенев Николай 13 1
|Смирнов Максим 52 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Иодковский Станислав 90 1
|Каримов Руслан 26 1
|Груздев Антон 18 1
|Карпов Евгений 47 1
|Дорожко Алексей 6 1
|Терентьев Евгений 6 1
|Порошин Тимур 30 1
|Сургунд Роман 5 1
|Бутов Максим 2 1
|Житнушкина Ксения 1 1
|Русин Максим 5 1
|Нек Артур 4 1
|Костин Вячеслав 2 1
|Чунина Анна 4 1
|Горская Татьяна 2 1
|Зокин Андрей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148697 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
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