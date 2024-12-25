Devoteam Group Devoteam Consulting Девотим Медиа-тел
ООО «Медиа-тел» — российский интегратор, золотой партнер SimpleOne. Имеет опыт внедрения ITSM и ESM решений. Портфолио проектов включает в себя автоматизацию внутренних процессов, автоматизацию сервисов для внешних пользователей, управление IT-активами и конфигурациями, оптимизацию и автоматизацию административно-хозяйственной деятельности, создание и настройку порталов. Методология внедрения, основанная на гибких подходах к разработке и классических сводах знаний в области управления проектами, обеспечивает минимизацию проектных рисков и высокое качество результатов.
Devoteam Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Чуканов Сергей 63 11
|Лялеко Владимир 9 8
|Володкович Вячеслав 97 2
|Молодык Владимир 5 2
|Путин Владимир 3171 1
|Косарим Александр 7 1
|Котов Виталий 40 1
|Иванов Игорь 32 1
|Ковальчук Юрий 35 1
|Никифоров Сергей 13 1
|Солоха Антон 1 1
|Кислов Максим 1 1
|Левчин Константин 3 1
|Иванов Евгений 42 1
|Пугачёва Елена 1 1
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