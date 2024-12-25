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Devoteam Group Devoteam Consulting Девотим Медиа-тел

Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел

ООО «Медиа-тел» — российский интегратор, золотой партнер SimpleOne. Имеет опыт внедрения ITSM и ESM решений. Портфолио проектов включает в себя автоматизацию внутренних процессов, автоматизацию сервисов для внешних пользователей, управление IT-активами и конфигурациями, оптимизацию и автоматизацию административно-хозяйственной деятельности, создание и настройку порталов. Методология внедрения, основанная на гибких подходах к разработке и классических сводах знаний в области управления проектами, обеспечивает минимизацию проектных рисков и высокое качество результатов.


25.12.2024 ГК «Медиа-тел» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области CRM-решений 3
21.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» расширяют стратегическое сотрудничество в области ИИ-решений 2
11.11.2024 SimpleOne и ГК «Медиа-тел» подписали соглашение о технологическом партнерстве 4
31.10.2024 Лидеры цифровизации России и реальные кейсы: итоги SimpleOne DAY 24 в Москве 1
08.10.2024 Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве 1
02.10.2024 SimpleOne и компания-партнер «Медиа-тел» расширяют стратегическое партнерство в области ITAM-решений 1
07.08.2024 Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne 2
03.06.2024 Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne 3
22.04.2024 ITSM-cистему SimpleOne внедрили партнеру-интегратору «Медиа-тел» (Devoteam Group) 5
12.01.2024 Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы 1
11.01.2024 Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne 6
22.12.2023 Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России 5
26.09.2022 Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne 5
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
04.08.2011 «Телигент» реализовал новые возможности сервиса для управления телеком-услугами на сети Кавказского филиала «МегаФона» 1
10.09.2010 CA IT Client Manager r12.5: полный набор инструментов для автоматизации физических и виртуальных рабочих мест 1
01.06.2010 ТТК установила интеллектуальную платформу для внедрения дополнительных услуг телефонной связи 1

Публикаций - 17, упоминаний - 43

Devoteam Group и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 12
ServiceNow 88 7
OpenText - Micro Focus 108 5
Telegram Group 1983 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
Atlassian 118 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Inline Group - Инлайн Груп 99 2
Outsorsa - Аутсорса 3 2
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 2
МегаФон 8805 1
Ростелеком 9701 1
8213 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Медиа-Телеком 7 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 88 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
H2O 19 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Teligent - Телигент 20 1
Salesforce.com 427 1
Oracle Corporation 6688 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Ivanti - ранее LANDesk 87 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Pipedrive 15 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Мать и дитя 23 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 12
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 119 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 9
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 9
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 8
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 7
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 408 6
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 5
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 2
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Оповещение и уведомление - Notification 4606 2
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ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 6
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 5
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 12 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 10 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy - Эйнерджи 8 2
Microsoft Windows 7 1979 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
Microsoft Server App-V - Microsoft Application Virtualization - Softricity SoftGrid 13 1
Broadcom - VMware ThinApp 14 1
Red Hat WildFly - Keycloak 30 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 1
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
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Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
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