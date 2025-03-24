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Smart Technologies Aquarius NS серия смартфонов, КПК
Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 2
|Степанов Владимир 76 6
|Эйгес Павел 97 3
|Рустамов Рустам 422 2
|Калинин Алексей 66 1
|Волков Михаил 62 1
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