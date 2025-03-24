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Smart Technologies Aquarius NS серия смартфонов, КПК


24.03.2025 В России откроют новый завод по производству ноутбуков и планшетов 1
10.06.2024 «Ред Софт» и «Аквариус» будут разрабатывать совместные ИТ-решения для топливно-энергетического комплекса 1
17.04.2024 Операционная система «Ред ОС М» портирована на мобильные устройства Aquarius 1
02.11.2023 Импортозамещение во всей красе. Ассортимент гаджетов для чиновников на «Авроре» растет и ширится. Крупномасштабный тест CNews 3
05.10.2023 Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России 3
23.06.2023 «Аквариус» рассекретил свой Android-планшет. Он «тонкий и легкий» и похож на iPad 1
21.06.2023 В России запустили производство планшетов мощностью в сотни тысяч штук в год 1
31.05.2023 В России создали мобильное автоматизированное рабочее место на «Авроре» 1
28.03.2023 Выпущено приложение «Мой офис Документы» для российской ОС «Аврора», работающее без подключения к интернету 1
13.03.2023 В России начался серийный выпуск КПК на ОС «Аврора» 2
13.03.2023 «Аквариус» запустила серийное производство КПК Aquarius на российской мобильной ОС «Аврора» 2
11.07.2022 Российский смартфон для спецслужб и военных остался без защищенной ОС «Касперского» 1
23.03.2022 Программа бета-тестирования российской ОС «Аврора» расширяется 1
13.12.2021 «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» представили отечественный КПК на ОС «Аврора» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 20

Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 863 12
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 434 7
Ростелеком 9808 3
Google LLC 11874 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 277 3
Qtech - Кьютэк 173 3
БайтЭрг 58 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4958 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 2
MediaTek - Ralink 531 2
Jolla - Sailfish Holding 82 2
Ред Софт - Red Soft 747 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12935 1
Apple Inc 12186 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 1
Qualcomm Technologies 1836 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 508 1
INOI - ИНОЙ 50 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 377 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 66 1
Jabil - Джейбил 29 1
Blackview 18 1
ДОК 834 1
РЖД - Российские железные дороги 1924 2
Почта России ПАО 2133 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 595 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 466 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 167 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24409 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12291 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1369 6
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 616 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20966 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13906 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 4
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6058 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12703 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8398 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12668 3
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9414 3
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10051 2
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2501 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7208 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7963 2
Моноблок - Monoblock PC 971 2
USB micro 967 2
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 841 10
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Apple iOS 7883 2
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Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 115 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1640 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 70 2
Qtech QMP - серия смартфонов 4 2
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 38 2
БайтЭрг - МВК 8 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 984 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 238 2
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 70 2
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1565 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7131 1
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 710 5
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Китай - Тайвань 4012 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3017 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 627 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1110 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 1
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