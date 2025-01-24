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МТС RED Future Crew Membrana


  • Membrana — продукт, разработанный центром инноваций МТС Future Crew. Приложение позволяет качественно защищать цифровой след абонента за счет высокотехнологичных и запатентованных инструментов блокировки рекламы, скриптов профилирования и трекинга поведения, защиты от спама, вирусов и несанкционированных вторжений в частную жизнь. Обеспечение приватности ведется одновременно в двух направлениях — защита клиентских данных и голосового трафика.
  • Сервис Membrana Kids способен защищать детей от вредного контента в реальном времени. Встроенный в решение ИИ анализирует каждый сайт, на который зашел ребенок, определяет, содержит ли он неприемлемую или потенциально опасную информацию, а затем при необходимости блокирует к нему доступ. Каждый проанализированный ИИ сайт получает одну из категорий доступа («безопасный», «опасный» или «вечно запрещенный»), а затем попадает в базу данных Future Crew. Такой подход ускоряет последующий анализ контента в сети и делает Membrana Kids еще эффективнее, позволяя бороться даже с зеркалами вредоносных сайтов. За анализ и категоризацию сайтов отвечает разработанная специалистами Future Crew ML-модель.

 


24.01.2025 МТС начал продавать мобильный тариф с безлимитным доступом к YouTube и «легальным VPN» 1
24.01.2025 МТС защитит цифровой след абонентов с помощью приватной связи Membrana 2
06.12.2024 МТС запускает в широкую эксплуатацию сервис безопасного цифрового пространства для детей Membrana Kids 2
29.08.2024 Центр инноваций МТС Future Crew запускает cервис безопасного цифрового пространства для детей 2
29.03.2024 Future Crew предложит клиентам замену услуг в рамках реагирования на инциденты по подписке 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

МТС RED Future Crew и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12586 2
МТС RED Future Crew - Центр инноваций 15 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66058 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3916 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4989 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24474 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12614 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4103 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24156 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2464 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11363 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
Huawei AppGallery 280 1
Apple - App Store 2890 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Черешнев Евгений 22 1
Эпов Арсений 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43191 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Россия - РФ - Российская федерация 144359 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1620 2
Сон - Somnus 428 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1253 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 77 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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