Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Altium
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Публикаций - 34, упоминаний - 127
Altium упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аскон - Ascon 178 1
|C3D Labs 21 1
|Legrand North America 1 1
|Нанософт 70 1
|Microsoft Corporation 11253 1
|НПП Родник - научно-производственное предприятие 30 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
|Altium Designer 32 6
|C3D Toolkit 10 1
|Аскон Лоцман:PLM 36 1
|Аскон Компас-3D 66 1
|Dassault Systemes - SolidWorks 60 1
|Dassault Systemes - 3DExperience 62 1
|Apple iOS 5742 1
|Google Android 10752 1
|Altium 365 1 1
|Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 12 1
|Костинский Сергей 4 3
|Зыков Олег 12 1
|Богданов Максим 15 1
|Сабунин Алексей 1 1
|Левицкий Алексей 1 1
|Баранов Александр 10 1
|Фень Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru