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Altium


28.10.2019 Altium представила новую версию Altium Designer 2
19.12.2018 Altium Limited анонсировала выпуск Altium Designer 19 2
04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года 1
18.12.2017 Altium представила обновление системы проектирования печатных плат Altium Designer 18 4
08.06.2017 Решение для проектирования печатных плат Altium Designer обновлено до версии 17.1 2
26.12.2016 Altium Limited начинает сотрудничество с МТКП при МГТУ им. Н.Э. Баумана 4
17.11.2016 Altium выпустила обновление платформы для проектирования печатных плат Altium Designer 17 5
16.11.2016 Dassault Systèmes представила Solidworks 2017 1
09.11.2016 Altium Limited будет вместе с «Краснодарским колледжем электронного приборостроения» готовить технических специалистов 6
04.10.2016 Altium Limited поможет НИУ ВШЭ готовить будущих специалистов наукоемких технологий 6
22.06.2016 Altium Limited объявила о начале сотрудничества с рядом региональных университетов 4
11.05.2016 Altium выпустила обновление платформы для проектирования печатных плат Altium Designer 5
22.04.2016 Altium Limited поможет СФУ в подготовке специалистов в области электроники 5
25.02.2016 Altium Limited поможет МИЭТ в подготовке нового поколения специалистов в области электроники 5
17.11.2015 Altium Limited обновила свой флагманский продукт Altium Designer 5
16.09.2015 Анонсировано обновление ПО для проектирования печатных плат Altium Designer 4
27.08.2015 Altium покупает Octopart и Ciiva — игроков рынка электронных компонентов и поиска поставщиков 13
10.08.2015 Вышел плагин для совместной работы Altium Designer с системой 3D-проектирования Solidworks 2
06.08.2015 Altium перешла на новую модель продаж в России 3
03.07.2014 В России 19% магазинов рекомендуют пользователям установку нелицензионного ПО Microsoft 1
29.05.2013 Обновленный Altium Designer обеспечивает соответствие ГОСТ 3
27.05.2013 Altium оптимизирует проектирование продукции с выпуском Altium Vault 1.1 3
09.10.2012 В Екатринбурге НПП «Родник» проведет конференцию по Altium Designer 1
15.06.2011 Altium предлагает решение для управления данными при проектировании электронных устройств 5
29.04.2011 TechNet стал новым представителем Altium в Латвии 4
11.03.2011 Altium предлагает платформу для эффективного управления проектной документацией 7
29.10.2010 Altium запустила новую акцию по легализации САПР P-CAD и переходу на Altium Designer 2
15.06.2010 Altium предлагает в России совместное с Atmel решение для разработки сенсорных устройств 3
11.02.2010 Altium продлила срок амнистии нелегальных пользователей P-CAD и Protel в России и СНГ 2
08.02.2010 «Нанософт» будет продвигать в России САПР Altium Designer 1
25.12.2009 Altium анонсировала новые корпусы для макетной платы NanoBoard 3000 4
21.12.2009 Топ-менеджер AutoDesk возглавил российское представительство Altium 3
26.11.2009 Altium запустила программу амнистии нелегальных пользователей P-CAD в странах СНГ 3
09.10.2009 Altium выпустила новую макетную плату NanoBoard для разработчиков электроники 6

Публикаций - 34, упоминаний - 127

Altium упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Аскон - Ascon 178 1
C3D Labs 21 1
Legrand North America 1 1
Нанософт 70 1
Microsoft Corporation 11253 1
НПП Родник - научно-производственное предприятие 30 1
Родник 45 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
DDR - Double data rate 1081 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1013 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 19 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
Altium Designer 32 6
C3D Toolkit 10 1
Аскон Лоцман:PLM 36 1
Аскон Компас-3D 66 1
Dassault Systemes - SolidWorks 60 1
Dassault Systemes - 3DExperience 62 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
Altium 365 1 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 12 1
Костинский Сергей 4 3
Зыков Олег 12 1
Богданов Максим 15 1
Сабунин Алексей 1 1
Левицкий Алексей 1 1
Баранов Александр 10 1
Фень Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 1
Европа 3804 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 1
Россия - Коломна 49 1
Турция - Турецкая республика 958 1
Индия - Республика 2188 1
Южная Корея - Республика 1473 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
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