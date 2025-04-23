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Малыгин Дмитрий
|23.04.2025
|Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
|26.09.2022
|Дмитрий Малыгин, LLC Luxoft: Роль интеллектуальных ассистентов в развитии экосистем будет возрастать 1
Малыгин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 1
|Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 218 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
|МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5011 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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