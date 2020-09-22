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R-Style Softlab
RS-Retail


22.09.2020 R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП 1
20.05.2020 R-Style Softlab предложила банкам функциональность ведения номинальных и эскроу-счетов 4
22.04.2020 R-Style Softlab предложил банкам сервис денежных переводов через СБП 5
20.02.2019 R-style Softlab автоматизировала работу с депозитами и вкладами клиентов в банке «Ноосфера» 2
19.09.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6 1
22.08.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в части учета вкладов физлиц в RS-Bank 4
20.07.2018 «Плюс Банк» выбрал решение R-Style Softlab для автоматизации обслуживания клиентов 2
12.07.2016 «Русский элитарный банк» автоматизировал деятельность якутского филиала на базе RS-Bank v. 5.5 1
31.05.2016 Банк «Интеркредит» обновит ПО для обслуживания физических лиц 1
18.05.2016 «Евразийский банк» перешел на новую версию АБС от R-Style Softlab 1
25.12.2015 R-Style Softlab адаптировала АБС к правилам бухгалтерского учета 2016 г. 1
01.12.2015 R-Style Softlab подготовила Евразийский банк к требованиям закона о налогообложении иностранных счетов 1
11.08.2015 «Евразийский банк» в Москве перешел на АБС от R-Style Softlab 1
15.12.2014 «Имон Интернешнл» внедрил систему для работы с кредитным портфелем на базе решений R-Style Softlab 1
16.09.2014 В АБС RS-Bank V.6 появился модуль «Единое окно обслуживания клиентов» 1
29.04.2014 R-Style Softlab интегрировала RS-Bank v. 5.5 с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» 4
24.01.2014 R-Style Softlab представила новую методологию для проведения автоматизированного сайзинга на базе RS-Bank V.6 1
23.10.2013 «Банк Финсервис» самостоятельно перешел на RS-Bank V.6 1
24.06.2013 В банке «Взаимодействие» автоматизирована розничная деятельность 3
25.04.2013 Платежная система «Лидер» интегрирована с АСБ RS-Retail 2
12.04.2013 Банки «Москва» и «Нефтепромбанк» обновили парк применяемого ПО с помощью R-Style Softlab 2
29.08.2012 «ЮниКредит Банк» автоматизировал все ключевые направления бизнеса с помощью R-Style Softlab 1
12.07.2012 «Эсидбанк» выбрал InterBank Corporate для развития обслуживания корпоративных клиентов 1
03.04.2012 «Эсид-Банк» приобрел программные продукты R-Style Softlab 1
05.03.2012 Банк ТЭСТ переходит на RS-Bank v. 5.5 и RS-Retail 1
09.11.2011 Банк «Еврокредит» автоматизирует свой новый филиал на базе RS-Bank v. 5.5 1
03.11.2011 «Нэклис-Банк» развивает бизнес вместе с R-Style Softlab 1
28.10.2011 «Джаст-банк» выбрал АБС RS-Bank v. 5.5 1
28.10.2011 «ФИА-Банк» автоматизировал работу с пластиковыми картами на базе RS-Bank V.6 1
10.10.2011 R-Style Softlab и «Русславбанк» подтвердили совместимость RS-Bank V.6 с системой срочных переводов Contact 2
14.02.2011 В «Хамкорбанке» завершен проект внедрения модулей RS-Retail и RS-Loans 2
29.01.2010 RS-Bank V.6 внедрён в «Земском банке» 1
08.12.2008 R-Style Softlab представила АБС RS-Bank 5.5 1
17.11.2008 RS-Bank v.5.5 от R-Style Softlab: АБС для СМБ-банков 1
23.06.2008 Анонсирован новый релиз RS-Bank/Pervasive 1

Публикаций - 35, упоминаний - 56

R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 13
Jovi - Ноосфера 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Ноосфера АКБ 1 1
Банк Позитив Казахстан 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 12
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
R-Style Softlab - RS-Connect 47 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
R-Style Softlab - RS-Securities 54 1
R-Style Softlab - RS-Loans 38 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
Каримов Ринат 28 4
Назарова Анна 33 2
Алексеев Вячеслав 12 1
Полуэктов Олег 1 1
Френкель Лев 46 1
Чарахчьян Александр 1 1
Казахстан - Республика 2665 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Россия - Российская федерация - РФ 57914 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772182, в очереди разбора - 675864.
Создано именных указателей - 46354.
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