Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
R-Style Softlab
RS-Retail
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Публикаций - 35, упоминаний - 56
R-Style Softlab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каримов Ринат 28 4
|Назарова Анна 33 2
|Алексеев Вячеслав 12 1
|Полуэктов Олег 1 1
|Френкель Лев 46 1
|Чарахчьян Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772182, в очереди разбора - 675864.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772182, в очереди разбора - 675864.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru