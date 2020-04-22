R-Style Softlab предложил банкам сервис денежных переводов через СБП

R-Style Softlab реализовал в системе RS-Retail v. 5.5, предназначенной для автоматизации розничных банковских услуг, функциональность денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Кредитно-финансовые учреждения, использующие RS-Retail v. 5.5, смогут предоставить клиентам сервис денежных переводов между физическими лицами через СБП.

Специалисты R-Style Softlab реализовали дистрибутивную интеграцию между RS-Retail v. 5.5 и модулем из линейки программных продуктов RS-Connect для онлайн-обмена данными с государственными информационными системами (ГИС) — «RS-Connect. Обмен с СБП». Данный модуль выступает в роли маршрутизатора и адаптера для взаимодействия между системами ДБО банка, АБС и операционным платежным и клиринговым центром СБП.

При выполнении платежа со стороны банка получателя на счете плательщика в RS-Retail v. 5.5 резервируется необходимая для перевода сумма, после подтверждения платежа операционным платежным и клиринговым центром СБП данная сумма списывается. Для обеспечения доступности информации о получателе платежа СБП в модуле «RS-Connect. Обмен с СБП» есть возможность кэширования данных. Даже если система RS-Retail v. 5.5 недоступна, информация о получателе для проведения платежа через СБП будет обработана корректно.

Благодаря взаимодействию с Системой быстрых платежей кредитно-финансовые организации обеспечивают клиентам — физическим лицам круглосуточный сервис мгновенных денежных переводов на сумму до 600 тыс. руб. по номеру мобильного телефона в любой банк, являющийся участником СБП. Кредитно-финансовые организации — участники СБП встраивают функциональность совершения быстрых платежей в свои онлайн-сервисы. Перевод денежных средств с помощью быстрых платежей производится за счет ликвидности для быстрых платежей, установленной банком — участником СБП.

«В условиях быстро меняющейся ситуации на банковском рынке и постоянно развивающихся технологий мы оперативно дорабатываем программные продукты, чтобы кредитные организации — наши клиенты могли выполнять требования законодательства и предлагать пользователям — физическим лицам удобные финансовые услуги, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Сервис по переводу денежных средств через Систему быстрых платежей поможет банкам повысить лояльность клиентов и увеличить доходность».