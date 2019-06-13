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Астор



13.06.2019 Сеть «Бегемаг» модернизировала ИТ-инфраструктуру 1
23.07.2013 Сеть “Киномакс” ищет директора департамента АСУ 1
20.07.2012 Digia представила новое BI-решение для ресторанов 1
22.07.2011 Ресторан «Лабиринт» автоматизирован с помощью системы «Астор: Ресторан» 1
19.05.2011 Ресторан Push King выбрал систему управления «Астор: Ресторан» 1
28.04.2011 Новый магазин сети «Продсервис» в Нижнем Новгороде автоматизирован на базе решения «Астор» 2
14.12.2010 «Астор» автоматизировала новый Центр по продаже автомобилей Toyota в Нижнем Новгороде 2
10.12.2010 Новый магазин сети «Канна» в Арзамасе автоматизирован на базе решения «Астор» 1
29.10.2010 Новый супермаркет «Вятско-Полянское Райпо» автоматизирован на базе решения «Астор» 3
25.10.2010 Новый супермаркет сети «К*Артель» автоматизирован на базе решения «Астор» 1
24.04.2009 Новый магазин «Петуния» в Мулино заработал на базе решения «Астор» 2
20.04.2009 Фитнес-бары Republika автоматизированы на базе решения «Астор» 1
17.04.2009 Новый супермаркет «Радамир» автоматизирован на базе решения «Астор» 1
16.04.2009 «Астор» предлагает новый продукт для небольших ресторанов, баров и кафе 1
15.04.2009 «Астор» представил компактный кассовый терминал NCR RealPOS 30 2
14.04.2009 Новый гипермаркет «Турнэ» в Омске работает на базе решения «Астор» 1
01.04.2009 Новый магазин «Ассорти» заработал на базе решения «Астор» 1
31.03.2009 «Астор» представила новую линейку торговых весов от Dibal 3
02.02.2009 «Астор» автоматизировал новый магазин «Можайки» 1
15.01.2009 «Астор» представил новое решения для небольших ресторанов, кафе и баров 1
17.12.2008 «Астор:WMS» поможет «Норильскому никелю» управлять логистикой 1
15.12.2008 «Астор» автоматизировал складскую логистику «Кузбасской мебельной компании» 2
10.12.2008 «Астор:WMS» внедрили на складе алкогольной продукции «ОптТоргСервиса» 4
27.11.2008 Новые DIY магазины «Камелия» и «Энергия» работают на баз решения «Астор» 1
14.11.2008 «Астор» автоматизировал новый магазин «Колбаскин и Огурчиков» 1
10.11.2008 «Астор» автоматизировал food-court в РЦ «Пужалова Гора» 1
07.11.2008 Новый магазин сети «Динозаврик» заработал на базе решения «Астор» 2
06.11.2008 «Веселый блинчик» управляет бизнесом с помощью «Астор: Ресторан 4.0» 1
28.10.2008 Новый магазин Nexus автоматизирован на базе решения «Астор» 1
27.10.2008 «Астор» автоматизировал два новых магазина сети «Второй Дом» 1
24.10.2008 «Астор» автоматизировал учет в строительном гипермаркете «Бауклотц» 2
22.10.2008 «Астор» автоматизировала торговую сеть «Инструментальный мир» 3
21.10.2008 «Астор» автоматизировала сеть строительных гипермаркетов «Висточ» 1
16.10.2008 «Астор» автоматизировал новый магазин Best в Красноярске 1
23.09.2008 Российский ритейл сокращает затраты на ИТ? 2
25.04.2008 Новый магазин Mandarina Duck автоматизирован на базе «Астор:Модного Магазина» 2
18.04.2008 «Софт-маркет» автоматизировал РДК «Пионер» 1
25.03.2008 Новый пивной ресторан «Мустанг» работает на базе решения «Астор» 1
05.02.2008 ПО для ресторанов: прибыль принесут регионы 3
01.02.2008 «Астор» автоматизировал развлекательный центр «Вавилон» в Сургуте 2

Публикаций - 86, упоминаний - 130

Астор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NCR - National Cash Register 111 9
4205 6
Сервис Плюс 117 3
SAP SE 3347 2
Abbyy 841 1
Крок 1261 1
Xerox 549 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 615 1
HP - Hewlett-Packard 1015 1
1С-Рарус 563 1
NeXus 204 1
Zebra Technologies 92 1
Pirit - Пирит 9 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 87 1
Вавилон - сотовый оператор Таджикистана 14 1
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 73 2
HeadHunter Group - HH Group 356 1
Норникель - Норильский никель 187 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Адамас - Ювелирный завод 59 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 49 1
Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Норильский Никель 5 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 147 1
Бегемаг - Сеть универсамов 3 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 32 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 204 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 4 1
Лабиринт - книжный интернет-магазин 12 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 8 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 648 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 815 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 420 1
Принтер - Printer 116 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 262 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 150 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 41 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 590 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 117 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 489 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 695 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 235 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 367 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 40 8
UCS R-Keeper 40 3
CSI Set Retail 47 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - Система Активного Контроля Удаленной Работы 3 1
Embarcadero Interbase 16 1
Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 10 1
Oracle СУБД 35 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 15 1
Qlikview 97 1
Google Android 10773 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 522 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 156 1
Microsoft SQL Server 841 1
Microsoft Office 2095 1
Microsoft Windows 10 7196 1
Linux OS 4553 1
Apple iOS 5750 1
Заржецкий Александр 30 1
Могилевский Михаил 32 1
Павлов Владимир 13 1
Антонов Александр 74 1
Павлов Алексей 5 1
Пачикин Андрей 5 1
Морозова Ольга 10 1
Гуревич Григорий 2 1
Адмиральский Сергей 39 1
Заединов Руслан 41 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 17
Россия - Российская федерация - РФ 61456 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 789 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 643 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 226 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 335 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 3
Украина 3765 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 3
Украина - Киев 545 2
Россия - Восточная Сибирь 200 2
Россия - СФО - Кемеровская область 516 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 188 2
Россия - Дзержинск 68 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 489 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 670 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 2
Германия - Федеративная Республика 4030 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 388 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 148 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 278 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 503 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 291 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 735 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 206 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 241 1
Южная Корея - Республика 1591 1
Франция - Париж 413 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 187 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 205 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 121 1
Россия - ЦФО - Тульская область 779 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 327 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 253 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 2
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 1
Торговля розничная 77 1
Человеческий фактор 131 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 213 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 88 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 2
CNews Analytics 2239 2
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