Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Астор
Публикаций - 86, упоминаний - 130
Астор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NCR - National Cash Register 111 9
|1С 4205 6
|Сервис Плюс 117 3
|SAP SE 3347 2
|Abbyy 841 1
|Крок 1261 1
|Xerox 549 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 615 1
|HP - Hewlett-Packard 1015 1
|1С-Рарус 563 1
|NeXus 204 1
|Zebra Technologies 92 1
|Pirit - Пирит 9 1
|CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 87 1
|Вавилон - сотовый оператор Таджикистана 14 1
|Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 1
|Заржецкий Александр 30 1
|Могилевский Михаил 32 1
|Павлов Владимир 13 1
|Антонов Александр 74 1
|Павлов Алексей 5 1
|Пачикин Андрей 5 1
|Морозова Ольга 10 1
|Гуревич Григорий 2 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Заединов Руслан 41 1
|CNews Analytics 2239 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru