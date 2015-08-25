Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NASA New Horizons
|25.08.2015
|Результаты миссии New Horizons превзошли ожидания ученых
|15.07.2015
|Плутон больше не Terra Incognita
|06.07.2015
|Миссия New Horizons потеряла связь с Землей
|02.07.2015
|Метан на Плутоне сохранил историю Солнечной системы
|10.11.2011
|Опасности Плутона: что угрожает New Horizons?
|30.12.2009
|New Horizons: Плутон стал ближе Земли
|04.04.2007
|Зонды Rosetta и New Horizons изучают атмосферу Юпитера
Публикаций - 81, упоминаний - 113
NASA New Horizons упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Марс ФГУП НПО 1021 6
|Pioneer Corporation 373 2
|Прометей - Prometey 20 2
|CenTaur 26 2
|Microsoft Corporation 20965 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 1
|ВымпелКом - Билайн Бизнес 280 1
|Парус 365 1
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 2
|Boeing 895 2
|Lockheed Martin 659 2
|Sanofi - Санофи 36 1
|Левкевич Михаил 58 2
|Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 223 2
|Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 125 2
|Space Daily 528 11
|CNews RND - R&D.CNews 2081 8
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 2
|ScienceDaily 399 2
|Nature 696 1
|Phys.org 954 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru