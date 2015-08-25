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NASA New Horizons



25.08.2015 Результаты миссии New Horizons превзошли ожидания ученых
15.07.2015 Плутон больше не Terra Incognita
06.07.2015 Миссия New Horizons потеряла связь с Землей
02.07.2015 Метан на Плутоне сохранил историю Солнечной системы
10.11.2011 Опасности Плутона: что угрожает New Horizons?
30.12.2009 New Horizons: Плутон стал ближе Земли
04.04.2007 Зонды Rosetta и New Horizons изучают атмосферу Юпитера

Публикаций - 81, упоминаний - 113

NASA New Horizons упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1021 6
Pioneer Corporation 373 2
Прометей - Prometey 20 2
CenTaur 26 2
Microsoft Corporation 20965 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 280 1
Парус 365 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 2
Boeing 895 2
Lockheed Martin 659 2
Sanofi - Санофи 36 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 40
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
Пылесос - Vacuum cleaner 106 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 57 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 284 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 179 1
VIM - Virtualized Infrastructure Manager - Системы управления виртуализованной инфраструктурой 12 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 371 7
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 372 6
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 86 5
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 306 2
Prometheus - Monitoring system & time series database 25 2
Google Dragonfly 19 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория 110 1
Левкевич Михаил 58 2
Плутон - планета Солнечной системы 232 73
Пояс Койпера - область Солнечной системы 168 53
Солнечная система 2006 52
Земля - планета Солнечной системы 6448 40
Юпитер - планета Солнечной системы 496 23
Луна 1155 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 10
Уран - планета Солнечной системы 95 7
Нептун - планета Солнечной системы 173 7
Солнце - звезда Солнечной системы 1004 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1045 5
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 204 4
США - Техас 770 4
США - Гавайи - Гавайские острова 226 3
США - Флорида 661 3
Венера - планета Солнечной системы 253 2
Аргентина - Аргентинская Республика 473 2
Чили - Республика 429 2
Млечный путь - галактика 232 2
Европа 7243 2
США - Нью-Мексико 212 1
США - Техас - Хьюстон 204 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 118 1
Сатурн - Титан (спутник) 143 1
США - Миссури - Канзас-Сити 90 1
США - Мэриленд 151 1
США - Флорида - Орландо 119 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 81 1
США - Аризона 401 1
США - Калифорния 3066 1
Испания - Королевство 2511 1
Франция - Французская Республика 4920 1
Азия - Азиатский регион 3148 1
Южная Корея - Республика 3249 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 223 2
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 125 2
Space Daily 528 11
CNews RND - R&D.CNews 2081 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 2
ScienceDaily 399 2
Nature 696 1
Phys.org 954 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 72 4
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 73 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 1
РАН - Российская академия наук 935 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
University of California - Калифорнийский университет 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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