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Калькулятор онлайн


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Появился новый сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД 1
11.12.2024 «Ренессанс страхование» разработала онлайн-калькулятор для расчета стоимости ДМС 1
07.12.2023 Арсений Олевский: В финтехе актуальны технологии децентрализованных финансов, которые позволяют совершать сделки друг с другом напрямую, без банков 1
04.12.2023 «Точка» запустила онлайн-калькулятор для расчета налогов ИП на АУСН и УСН 1
25.09.2023 Wildberries представил партнерам ПВЗ обновленную систему гибких тарифов 1
25.01.2021 S7 Airlines объявила о запуске первого в России онлайн-сервиса бронирования самолетов для личных перелетов 1
10.09.2018 «Системный софт» разработал калькулятор стоимости оборудования для VMware 1
28.06.2017 Интернет-продажи: исследование сайтов ж/д компаний 1
13.12.2016 Microsoft отрапортовала о массовом бегстве пользователей с MacBook на Surface 1
31.10.2016 Microsoft заплатит огромную скидку желающим обменять MacBook на Surface 1
29.04.2016 Tele2 расширяет границы международного роуминга в Африке и Азии 1
19.04.2016 Tele2 открыл роуминг в сети SoftBank в Японии 1
28.08.2015 Tele2 открыл роуминг в сети Touch в Ливане 1
24.08.2015 «Дом.ru Бизнес» запустил конфигуратор пакетов услуг 1
31.03.2014 Аналитики: внедрение е-закупок позволяет экономить миллионы 1
20.08.2012 «Кредит Европа Банк» запустил новую версию своего сайта 1
27.04.2012 В Омской области более 5,5 тыс. человек воспользовались интернет-сервисом «Налоговый калькулятор по транспортному налогу» 1
15.02.2012 Softline предлагает онлайн-сервис подбора лицензий на ПО для СМБ 1
25.09.2008 Как UPS экономит по 2 доллара с заказа? 1
13.11.2007 Новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом» интегрирована с «1С:Предприятием 8» 1
31.07.2007 IBM: SME Toolkit - бесплатный комплекс для малого бизнеса 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Калькулятор онлайн и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 3
Microsoft Corporation 24843 2
Apple Inc 12264 2
Broadcom - VMware 2404 1
HP Inc. 5716 1
IBM - International Business Machines Corp 9470 1
Softline - Софтлайн 2969 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 845 1
8461 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 223 1
Toshiba Corporation 2935 1
1С-Битрикс - Bitrix 595 1
Unicon - Юникон 19 1
Lester - Лестэр Информационные Технологии 12 1
UPS 207 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
SoftBank Group 263 1
Ford 415 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Nike 188 1
eBay Inc 1624 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 1
Кредит Европа банк 66 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 773 1
Ренессанс Страхование 165 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 525 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2973 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Калькулятор - Calculator 350 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24901 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21097 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12374 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28251 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8630 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8093 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4624 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14615 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7805 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10615 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12973 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2966 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8340 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7326 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 775 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1239 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17367 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2990 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4507 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4871 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9376 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25977 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8287 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12818 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2250 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 613 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9395 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4097 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11871 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2050 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 309 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 472 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7168 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 982 2
Apple iPad 3882 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4053 2
Microsoft Surface Pro - планшет 126 2
Microsoft Surface - Планшет 433 2
Apple MacBook Pro 531 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 2
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 51 2
Microsoft Windows 95 414 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5029 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2998 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1305 1
Microsoft Edge - браузер 2001 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 453 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 346 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 146 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 127 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
Broadcom - VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 22 1
WordPress Foundation - WordPress 229 1
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 20 1
Microsoft Surface Laptop 26 1
Фуассар Евгения 1 1
Бутаев Девлет 1 1
Демидов Михаил 133 1
Новиков Сергей 45 1
Трифонов Владимир 12 1
Воронцов Алексей 15 1
Рыжиков Сергей 111 1
Венцлавович Елена 41 1
Веретенников Игорь 14 1
Гаськов Владимир 6 1
Олевский Арсений 1 1
Суворкова Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 4
Европа 24371 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 2
Япония 13367 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13403 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1276 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1151 1
Южная Корея - Республика 6728 1
Америка Латинская 1837 1
Сингапур - Республика 1870 1
Россия - СФО - Омская область 697 1
Ливан - Ливанская Республика 195 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1361 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 1
Кабо-Верде - Республика 9 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 977 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1333 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1442 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3006 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7709 1
Россия - СФО - Иркутская область 1159 1
Узбекистан - Республика 1779 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1002 1
Испания - Королевство 3735 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11219 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19174 3
Английский язык 6737 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6548 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5583 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5313 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6163 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7322 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2678 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5762 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6533 2
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 136 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5893 2
Трейд-ин - Trade-in 182 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 309 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1263 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2991 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6408 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11117 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4494 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1744 1
Экономический эффект 1106 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6099 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2470 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6042 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2200 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1483 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5163 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5749 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2799 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Налогообложение - Транспортный налог - налог на транспорт 3 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1078 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 204 1
Частный сектор 144 1
PCWorld - PC World 45 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 279 1
РЖД Партнер 1 1
InfoWorld 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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