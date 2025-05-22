Получите все материалы CNews по ключевому слову
Калькулятор онлайн
УПОМИНАНИЯ
Калькулятор онлайн и организации, системы, технологии, персоны:
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 3
|Microsoft Corporation 24843 2
|Apple Inc 12264 2
|Broadcom - VMware 2404 1
|HP Inc. 5716 1
|IBM - International Business Machines Corp 9470 1
|Softline - Софтлайн 2969 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 845 1
|1С 8461 1
|Системный софт - SysSoft - Сиссофт 223 1
|Toshiba Corporation 2935 1
|1С-Битрикс - Bitrix 595 1
|Unicon - Юникон 19 1
|Lester - Лестэр Информационные Технологии 12 1
|Фуассар Евгения 1 1
|Бутаев Девлет 1 1
|Демидов Михаил 133 1
|Новиков Сергей 45 1
|Трифонов Владимир 12 1
|Воронцов Алексей 15 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Венцлавович Елена 41 1
|Веретенников Игорь 14 1
|Гаськов Владимир 6 1
|Олевский Арсений 1 1
|Суворкова Татьяна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.