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Softline Enterprise Agreement



27.01.2025 «Инферит FinOps» выходит на маркетплейс SEA: платформа «Клаудмастер» стала доступна для большего числа компаний 1
10.10.2024 «Академия Softline» расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис» 1
02.09.2024 ГК Softline помогла авиакомпании S7 Airlines перейти на решение от «Р7» и получить преимущества в рамках Softline Enterprise Agreement 1
31.07.2024 ГК Softline поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux и TrueConf в рамках SEA 1
21.05.2024 ГК Softline расширяет взаимодействие с Yandex Cloud в рамках SEA 1
14.05.2024 ГК Softline помогла Иркутской нефтяной компании мигрировать в российскую цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» 1
18.04.2024 Разработчик российской ОС подвел итоги года 1
01.02.2024 Softline помогла МГЮА имени О.Е. Кутафина перейти на российское ПО 1
03.10.2023 ГК Softline объявила о стратегическом партнерстве с «Яндекс 360 для бизнеса» 1
02.08.2023 ГК Softline и ICL Services подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
06.06.2023 SberDevices и ГК Softline заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
26.05.2023 «Базальт СПО» и Softline: наше партнерство станет краеугольным камнем трансформации ИТ-рынка 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Softline Enterprise Agreement и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2817 11
Yandex - Яндекс 7353 4
Базальт СПО - BaseALT 656 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 3
ICL ГК 381 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 323 2
Microsoft Corporation 24632 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 381 1
Ред Софт - Red Soft 707 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 102 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
Softline - Polymatica - Полиматика 173 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 187 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 21 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27440 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15730 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10089 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25369 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29711 4
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 755 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13124 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2474 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6957 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6228 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7385 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4486 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4700 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11621 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20624 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13412 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10182 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4106 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 659 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30720 1
Virtual office - Виртуальный офис 179 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15890 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1891 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4220 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2151 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1558 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3069 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1238 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1188 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 1
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1988 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 6
Softline - Премьер сервисы 19 4
Новые облачные технологии - МойОфис 779 3
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 2
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 27 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 13 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
Microsoft Windows 15667 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 114 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1420 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа 6 1
Linux OS 9957 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
МФЦ Плюс ПАК 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ProСтандарт - программа лицензирования 2 1
Базальт СПО - Горыныч ПАК - Горыныч АРМ 3 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 64 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 22 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 30 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 78 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 82 1
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 8 1
Благоразумов Андрей 17 6
Мыскин Роман 37 1
Афанасьев Денис 71 1
Смирнов Алексей 243 1
Тимофеев Артем 1 1
Маркова Дарья 5 1
Суворова Юлия 1 1
Козлов Андрей 28 1
Логинов Александр 43 1
Крючков Андрей 21 1
Кочепасов Сергей 13 1
Аниканова Мария 15 1
Вагизов Ильдар 23 1
Воспенникова Ирина 5 1
Журавлева Ирина 5 1
Луковкин Николай 4 1
Королев Роман 9 1
Крынина Евгения 16 1
Аксёнова Екатерина 5 1
Коношко Юрий 1 1
Анохин Евгений 1 1
Морозов Игорь 40 1
Гиацинтова Светлана 18 1
Корнилов Денис 5 1
Мирошник Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43199 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 927 1
Россия - СФО - Иркутская область 1094 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1379 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - Восточная Сибирь 264 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8401 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14338 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51062 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29060 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48036 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4666 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4146 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18482 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16307 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13517 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1385 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8640 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3041 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4817 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 925 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 6
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 19 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 21 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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