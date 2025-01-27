Softline Enterprise Agreement
Softline Enterprise Agreement и организации, системы, технологии, персоны:
|Благоразумов Андрей 17 6
|Мыскин Роман 37 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Тимофеев Артем 1 1
|Маркова Дарья 5 1
|Суворова Юлия 1 1
|Козлов Андрей 28 1
|Логинов Александр 43 1
|Крючков Андрей 21 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Аниканова Мария 15 1
|Вагизов Ильдар 23 1
|Воспенникова Ирина 5 1
|Журавлева Ирина 5 1
|Луковкин Николай 4 1
|Королев Роман 9 1
|Крынина Евгения 16 1
|Аксёнова Екатерина 5 1
|Коношко Юрий 1 1
|Анохин Евгений 1 1
|Морозов Игорь 40 1
|Гиацинтова Светлана 18 1
|Корнилов Денис 5 1
|Мирошник Дмитрий 1 1
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