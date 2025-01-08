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Индексная книга (каталог) CNews*
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Banglalink



08.01.2025 «Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи 1
16.02.2024 Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек 1
17.04.2023 Veon предложили вывести на биржу украинского сотового оператора 1
29.04.2022 Хозяева «Билайна» купили 4G-частоты на четверть миллиарда долларов 1
04.02.2022 Владелец «Билайна» переезжает в Великобританию, чтобы участвовать в российских госзакупках 1
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 1
25.03.2021 Хозяева «Билайна» купили 4G-частоты больше, чем на четверть миллиарда долларов 1
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 1
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 1
06.02.2019 Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн 1
03.09.2018 Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта 1
18.07.2018 Санкции США против ZTE ударили по владельцам «Билайна» 1
03.07.2018 «Билайн» полностью продает свои активы в Италии 1
22.02.2018 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за треть миллиарда долларов 1
09.09.2013 Vimpelcom купил 3G-лицензию за $110 млн 1
16.05.2013 «Билайн» запутался в глобальных проблемах 1
28.09.2011 Бангладешцы раскрутили «Билайн» на $263 млн 1
18.05.2011 Vimpelcom объявил о кадровых назначениях в руководстве компании 1
17.01.2006 Бангладеш потребовал избавиться от мобильных вампиров 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Banglalink и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 16
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 11
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 9
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 7
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 7
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 46 6
Robim Teletalk - сотовый оператор Бангладеша 8 5
Telenor Bangladesh - GP - Grameenphone 20 5
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 12 5
Киевстар - Kyivstar 539 4
Vodafone Group 1370 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 2
Telecel Globe 12 2
Wind Tre 5 2
Telecel Centrafrique 7 2
Med Cable 3 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 2
НБК - Национальная башенная компания 13 2
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 108 2
CK Hutchison Holdings 171 2
Qualcomm Technologies 1822 1
Intel Corporation 12197 1
ZTE Corporation 747 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 1
Iraqna 5 1
Google LLC 11775 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 1
Econet Wireless 10 1
U-Com 7 1
Iliad Italia 10 1
МегаФон 8805 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 5
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 5
Альфа-Групп 696 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Lazard Freres SAS 1 1
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 42 1
Astey 6 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Варшавская фондовая биржа 7 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 24 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Высший административный суд Египта 2 1
Экономический суд Каира 2 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Международный арбитраж 30 1
Федеральное казначейство России 1772 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 307 1
Google Cloud Services 218 1
Pixabay 129 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 5
Либин Сергей 24 1
Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
Прохорова Елена 11 1
Кучеров Кирилл 25 1
Комаров Александр 22 1
Фридман Михаил 134 1
Сидоренко Юрий 8 1
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Малайзия 865 6
Канада 4881 5
Африка - Африканский регион 3478 5
Украина 7608 4
Индия - Bharat 5432 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Нидерланды - Амстердам 607 3
Бурунди - Республика 66 3
ЦАР - Центральноафриканская Республика 45 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 3
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Нидерланды 3517 3
Испания - Королевство 3706 3
Америка - Американский регион 2160 2
Зимбабве - Республика 115 2
Намибия - Республика 86 2
Франция - Французская Республика 7845 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
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Япония 13282 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
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Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
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