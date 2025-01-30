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ApRbot Апэрбот DreamDocs

ApRbot - Апэрбот - DreamDocs


30.01.2025 SL Soft возглавил Александр Аболмасов 1
04.10.2024 DreamDocs: как ИИ оптимизировал работу с документами в «Ростелекоме» 1
07.08.2024 Konica Minolta Business Solutions Russia и DreamDocs заключили соглашение о партнерстве 2
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 2
13.10.2022 Softline Digital заключила партнерское соглашение с компанией DreamDocs 2
05.07.2022 РДТЕХ и ApRbot объединяют усилия для повышения эффективности документооборота заказчиков 1
20.10.2020 Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрали 18 стартапов для участия во втором потоке программы Global Pilots 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

ApRbot и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Softline - Софтлайн 2820 2
Microsoft Corporation 24640 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Content AI - Контент ИИ 75 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 2
Ростелеком 9712 2
8231 2
Dbrain - Дибрейн 25 2
Huawei 3938 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 383 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Oracle Corporation 6694 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 102 1
UIPath 101 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 227 1
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Informatica 126 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4887 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 234 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
Softline - Sl Soft - Сойка 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 1
Directum - Директум 1092 1
Navicon - Навикон 286 1
Yandex - Яндекс 7364 1
Dell EMC 5030 1
Т1 Иннотех 178 1
Kofax 54 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 366 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Совкомбанк ПАО 258 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 127 1
Почта России ПАО 2116 1
AngelsDeck 13 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Global Pilots 12 1
Ckassa - Цкасса.Ру 6 1
ADV Group 5 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 1
FICO 48 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 1
Группа Самолет 72 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Газпром нефть 620 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Судебная власть - Judicial power 2315 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13454 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 4
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4684 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6786 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1565 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6570 1
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4756 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2126 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2959 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2973 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11150 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5667 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2903 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 194 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6673 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
Application store - магазин приложений 1198 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 475 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 930 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10772 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7586 1
Startupbootcamp 11 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Yoloco 3 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Smart Engines - Smart Document Engine 34 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
ITFB Easydoc 19 1
Softline - Sl Soft - Robin OCR 4 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 36 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 204 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 51 1
Directum Ario 43 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
Beorg Smart Vision 34 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 55 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144552 4
Европа 21779 1
Германия - Федеративная Республика 12688 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5086 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9818 1
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2408 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5663 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14358 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6137 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4670 1
Паспорт - Паспортные данные 2513 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2479 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10952 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3115 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 915 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6980 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
RusProfile 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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