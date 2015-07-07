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Компьютер НПО
КАС Бизнес Люкс
Комплексная автоматизированная система управления
Компьютер НПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Компьютер НПО 68 42
|Directum - Директум 766 16
|1С 4772 5
|SAP SE 4177 1
|Microsoft Corporation 20288 1
|Галактика - Корпорация 479 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 439 1
|Газпром ПАО 705 11
|Гипрогазцентр 15 7
|ВНИПИгаздобыча 9 3
|Гипроспецгаз 5 1
|Boeing 447 1
|Airbus Group 124 1
|Восточный Банк 109 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 348 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики 589 1
|Новиков Алексей 39 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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