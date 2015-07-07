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Компьютер НПО
КАС Бизнес Люкс
Комплексная автоматизированная система управления



07.07.2015 «Элар» внедрила электронный архив бухгалтерской документации в «Комос Групп» 1
26.03.2013 «Гипрогазцентр» автоматизировал бизнес-процессы на базе Directum, Prestima и КАС «Бизнес Люкс» 1
28.11.2012 CPM-система Prestima внедрена в «дочке» «Газпрома» 1
07.04.2011 «ВСМПО-Ависма» управляет договорами и финансами с помощью КАС «Бизнес Люкс» 8
20.08.2010 НПО «Компьютер» выпустило новую версию КАС «Бизнес Люкс» 1
30.07.2010 «Гипроспецгаз» выбрал КАС «Бизнес Люкс» и Directum для управления договорами и финансами 3
31.03.2010 «Гипрогазцентр» перешёл на новую версию СЭД Directum 2
08.02.2010 «Комос Групп» внедряет казначейскую систему на базе КАС «Бизнес Люкс» и Directum 2
18.12.2009 СЭД Directum внедряют в «НижневартовскНИПИнефти» 1
23.11.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: третий этап 3
18.09.2009 НПО «Компьютер» внедряет КАС «Бизнес Люкс» в «НижневартовскНИПИнефти»: первый этап 1
26.08.2009 КАС «Бизнес Люкс» обновлена до версии 4.1 5
28.07.2009 «НижневартовскНИПИнефть» автоматизирует бизнес-процессы на базе КАС «Бизнес Люкс» и Directum 2
24.06.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: второй этап 2
09.06.2009 «Газпром трансгаз Чайковский» управляет измерительным оборудованием с помощью КАС «Бизнес Люкс» 1
04.06.2009 НПО «Компьютер» выпустило новую версию КАС «Бизнес Люкс» 8
13.04.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: первый этап 1
02.03.2009 «ВНИПИгаздобыча» управляет договорами и финансами с помощью КАС «Бизнес Люкс» 2
14.01.2009 «Ноябрьскнефтегазгеофизика» управляет геофизическими работами вместе с КАС «Бизнес Люкс» 1
26.12.2008 «Гипротюменнефтегаз» будет управлять договорами с помощью КАС «Бизнес Люкс» и Directum 1
25.11.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизирует расчет зарплаты в филиалах на базе КАС «Бизнес Люкс» 2
20.10.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом на базе КАС «Бизнес Люкс» в филиалах 1
25.09.2008 КАС «Бизнес Люкс» и СЭД Directum внедрят в «Гипротюменнефтегазе» 1
09.09.2008 НПО «Компьютер» представил модуль КАС «Бизнес Люкс» для автоматизации планирования 2
23.07.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» тиражирует модуль «Метролог+» во всех филиалах 1
30.06.2008 «ВНИПИгаздобыча» будет управлять финансами с помощью КАС «Бизнес Люкс» 1
06.06.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» управляет ремонтом с помощью КАС «Бизнес Люкс» 2
03.06.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизировал расчет зарплаты с КАС «Бизнес Люкс» 1
02.04.2008 Еще одна «дочка» АВИСМА внедрила КАС «Бизнес Люкс» 2
12.03.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» управляет транспортом вместе с КАС «Бизнес Люкс» 5
06.02.2008 КАС «Бизнес Люкс» внедряют в филиалах «Красноярскнефтепродукта» 1
01.02.2008 «ВНИПИгаздобыча» автоматизирует управление финансами на базе КАС «Бизнес Люкс» 3
08.11.2007 КАС «Бизнес Люкс» помогает АВИСМА вести складской учет 1
06.11.2007 НПО «Компьютер» анонсирует новые версии КАС «Бизнес Люкс» и IS-Builder 4
02.11.2007 «Ноябрьскнефтегазгеофизика» управляет бизнесом на базе КАС «Бизнес Люкс» 1
05.09.2007 «Пермтрансгаз» автоматизирует расчет зарплаты в КАС «Бизнес Люкс» 1
30.08.2007 «Ноябрьскнефтегазгеофизика» внедряет КАС «Бизнес Люкс»: второй этап 2
28.08.2007 «Пермтрансгаз» расширяет функционал КАС «Бизнес Люкс» 1
01.06.2007 Directum интегрирована с «Галактикой» 2
01.06.2007 «Пермтрансгаз» управляет транспортом с помощью КАС «Бизнес Люкс» 1

Публикаций - 46, упоминаний - 96

Компьютер НПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Компьютер НПО 68 42
Directum - Директум 766 16
4772 5
SAP SE 4177 1
Microsoft Corporation 20288 1
Галактика - Корпорация 479 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 439 1
Газпром ПАО 705 11
Гипрогазцентр 15 7
ВНИПИгаздобыча 9 3
Гипроспецгаз 5 1
Boeing 447 1
Airbus Group 124 1
Восточный Банк 109 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 348 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 589 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 662 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1858 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 751 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 794 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11487 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 192 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 164 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 657 1
Directum СЭД 73 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 744 3
Oracle Primavera 97 2
Microsoft Office 2824 2
Microsoft Excel 690 2
Microsoft Windows XP 2171 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 488 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 933 1
БОСС-Кадровик 114 1
Microsoft Visual Studio 284 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 133 1
Новиков Алексей 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 76303 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 519 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 772 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 1
Россия - СФО - Новосибирск 2783 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 628 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 262 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 95 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 71 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 236 11
БДДС - бюджет движения денежных средств 43 3
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 117 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 104 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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