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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NASA Mars Odyssey
Публикаций - 55, упоминаний - 62
NASA Mars Odyssey упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Марс ФГУП НПО 1021 40
|Spirit DSP - Спирит Корп 413 8
|Галактика - Корпорация 702 3
|Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 196 3
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 180 2
|Marvel - Марвел КТ 118 2
|Google LLC 9405 1
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 4
|Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 168 1
|ЕКА Топливная компания 137 1
|NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 1
|Попов Сергей 81 3
|Гагарин Юрий 36 1
|Притула Павел 33 1
|Перминов Анатолий 110 1
|Рахманов Максим 47 1
|Русский язык 1653 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru