Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 55201
ИКТ 5151
Организации 3608
Ведомства 1350
Ассоциации 407
Технологии 2150
Системы 12213
Персоны 18947
География 1052
Статьи 717
Пресса 564
ИАА 431
НИИ, ВУЗы и библиотеки 786
Мероприятия 611

NASA Mars Odyssey



03.06.2018 Бактерии стремятся в космос любой ценой 1
21.08.2012 НАСА погрузилось в изучение Марса 1
15.08.2012 На Марсе обнаружили тектонику плит 1
08.02.2012 Марс слишком сухой для жизни 1
27.10.2011 Российский нейтронный сканер поставили на новый марсоход 2
18.03.2011 Кто и как готовится лететь на Марс? 1
26.07.2010 Представлена высокоточная модель Марса 1
23.07.2010 Готовится восстановление работоспособности Mars Odyssey 1
10.10.2008 Проведена коррекция орбиты зонда Mars Odyssey 2
24.09.2007 Восстановлена работоспособность зонда Mars Odyssey 1
31.01.2007 Spirit и Opportunity: третий год на Марсе 1
23.11.2006 Вспышки сверхдальних магнитаров могут испортить климат на Земле 1
13.10.2006 Вспышки сверхдальних магнитаров могут испортить климат на Земле 1
13.10.2006 Вспышки сверхдальних магнитаров могут испортить климат на Земле 1
17.08.2006 На Марсе обнаружены гейзеры 1
17.08.2006 На Марсе обнаружены гейзеры 1
05.04.2006 Марсианский разведчик выходит на расчетную орбиту 1
05.04.2006 Марсианский разведчик выходит на расчетную орбиту 1
14.03.2006 Google начинает межпланетную экспансию 1
10.03.2006 В исследовании Марса наступает кульминация 1
10.03.2006 В исследовании Марса наступает кульминация 1
20.12.2005 В Сети появился новый журнал про Марс 1
20.12.2005 В Сети появился новый журнал про Марс 1
11.11.2005 Посадки на Луну пока что не даются янки 1
11.11.2005 Посадки на Луну пока что не даются янки 1
17.10.2005 Красная планета воссоздана в Сети 1
17.10.2005 Красная планета воссоздана в Сети 1
25.07.2005 Огромный спутник проведет детальную разведку Марса 1
25.07.2005 Огромный спутник проведет детальную разведку Марса 1
08.07.2005 Вулканы до сих пор не потухли на Марсе? 1
08.07.2005 Вулканы до сих пор не потухли на Марсе? 1
07.06.2005 Жизнь на Марсе: скептики контратакуют 1
07.06.2005 Жизнь на Марсе: скептики контратакуют 1
20.05.2005 Марс: первый снимок орбитальной станции 2
28.03.2005 Ученые усомнились в корректном определении возраста Марса 1
28.03.2005 Ученые усомнились в корректном определении возраста Марса 1
17.03.2005 Mars Express продолжает удивлять 1
17.03.2005 Mars Express продолжает удивлять 1
29.12.2003 США нужна новая программа пилотируемых полетов 1
29.12.2003 США нужна новая программа пилотируемых полетов 1

Публикаций - 55, упоминаний - 62

NASA Mars Odyssey упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1021 40
Spirit DSP - Спирит Корп 413 8
Галактика - Корпорация 702 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 196 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 180 2
Marvel - Марвел КТ 118 2
Google LLC 9405 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 168 1
ЕКА Топливная компания 137 1
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 35
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 2
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 333 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 294 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1384 2
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 43 1
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 15
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 125 12
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 137 11
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter 89 11
Nuvia Phoenix 83 5
Check Point Smart-1 56 4
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 68 3
Космодром Байконур 1004 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 61 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 353 1
Google Maven 20 1
Google Earth - Google Планета Земля 446 1
Попов Сергей 81 3
Гагарин Юрий 36 1
Притула Павел 33 1
Перминов Анатолий 110 1
Рахманов Максим 47 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1045 50
Земля - планета Солнечной системы 6448 28
Луна 1155 21
Солнечная система 2006 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 10
Россия - Российская федерация - РФ 82110 7
США - Аризона 401 7
США - Калифорния - Пасадина 167 5
Южный полюс 73 4
Солнце - звезда Солнечной системы 1004 4
Юпитер - планета Солнечной системы 496 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 4
Венера - планета Солнечной системы 253 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 3
Америка 1185 2
Уран - планета Солнечной системы 95 2
США - Флорида - Канаверал - Space Coast 204 2
Млечный путь - галактика 232 2
Нептун - планета Солнечной системы 173 2
Сатурн - Энцелада (спутник) 118 2
США - Миссури 90 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 2
США - Флорида 661 2
Китай - Пекин 814 2
США - Калифорния 3066 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 2
Европа 7243 1
Турция - Турецкая республика 1474 1
Великобритания - Лондон 1839 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 1
Сахара - пустыня 102 1
Русский язык 1653 1
New Scientist 1444 8
Associated Press 1965 4
SpaceDaily - Space Daily 187 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 3
Известия ИД 201 2
Nature 696 2
Space Daily 528 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 54 2
Scientific American 80 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 116 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 6
PU - Purdue University - Университет Пердью 83 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 93 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 2
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 39 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022