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Palo Alto Network Unit 42



16.01.2025 Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python 1
26.11.2024 Файлы .env открыли вымогателям возможность автоматизировать атаки 1
15.08.2024 Количество атак хакеров-вымогателей значительно выросло за первые шесть месяцев 2024 года 1
02.10.2023 Новый ботнет лишь за одну неделю вырос в 600 раз 1
25.05.2022 Group-IB помогла Интерполу задержать лидера международной группы фишеров 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
08.10.2020 Червь-криптомайнер научился красть пароли из компьютеров под Linux 1
23.06.2020 Знаменитое хакерское ПО начало атаку на российские компании 1
25.03.2020 Знаменитый ботнет напал на накопители Zyxel 1
10.12.2018 BDO: Россия и Китай лидируют по числу кибератак 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Palo Alto Network Unit 42 и организации, системы, технологии, персоны:

Palo Alto Networks 146 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Oracle Corporation 6687 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Turla - Хакерская группировка 20 1
APT15 - Хакерская группировка 3 1
Unicon - Юникон 18 1
TeamTNT - Хакерская группировка 1 1
Intezer 6 1
Darkside - Хакерская группировка 26 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
Conti - Хакерская группировка 37 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Trend Micro 601 1
ZyXEL Communications 291 1
SilverTerrier - TMT - хакерская группировка 2 1
APT29 - Cozy Bear - Хакерская группировка 12 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Banco de Chile 2 1
TMT Investments 113 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 4
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 2
Оцифровка - Digitization 4540 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 292 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 1
DDE - Dynamic Data Exchange - Механизм взаимодействия приложений 8 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 770 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 192 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 1
Script - Скрипт 488 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 1
Linux OS 9936 3
Microsoft Windows 15656 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Google Android 13994 1
Apple macOS 2059 1
Microsoft Office 3734 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 120 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 26 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 20 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 1
Яндекс.Лавка 231 1
Google VirusTotal 80 1
IBM OS/2 - eComStation 79 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Amazon Web Services - AWS IAM - AWS Identity and Access Management 2 1
FreePik 980 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Мельникова Анастасия 371 2
Водясов Алексей 222 1
Зайцев Михаил 260 1
Волков Дмитрий 63 1
Матвиенко Вадим 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Канада 4881 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Ближний Восток 2943 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 1
Нигерия - Лагос 17 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
Европа 21767 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Сингапур - Республика 1849 1
Япония 13282 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 56 1
Modus operandi - Образ действия 8 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 323 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
BleepingComputer - Издание 337 1
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