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Самолет 10D


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 ИТ-решение «Самолета» обеспечит контроль качества на стройплощадках ГК «ТИС» 1
24.10.2024 Группа «Самолет» завершила проект по внедрению в «Стройцентр» системы операционного контроля качества строительства 1
20.06.2024 Группа «Самолет» и интегратор «Системный софт» будут развивать технологическое взаимодействие в сфере цифрового девелопмента 1
19.06.2024 «Самолет» и ФСК заключили соглашение о развитии технологий в строительстве 1
17.06.2024 «Самолет» внедрил в «Стройцентр-Иркутск» решение по контролю качества строительства собственной разработки 1
06.06.2024 Группа «Самолет» и «Сбер» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ 1
09.04.2024 Группа «Самолет» автоматизировала более 60 внутренних бизнес-процессов с помощью программных роботов 1
20.03.2024 Группа «Самолет» заключила первую сделку по продаже цифровых технологий 1
21.02.2024 Застройщик «Самолет» выпустил цифровую платформу для управления строительством 1
21.02.2024 «Самолет» выходит на рынок строительного ПО для российских девелоперов 1
21.12.2023 Ксения Позднякова -

Ксения Позднякова, «Самолет»: Строительная отрасль не консолидирована — отсюда и низкий уровень цифровой зрелости

 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Самолет 10D и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7776 1
Autodesk 618 1
Цифра ГК 2480 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 51 1
ИИ-Технологии 139 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 225 1
Группа Самолет 85 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 2
Стройцентр - Стройцентр-Иркутск 2 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1253 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 521 1
Страна Девелопмент 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 613 1
Группа Самолет - Самолет плюс 19 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6092 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10711 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3847 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5022 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 787 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16269 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12882 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12364 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13848 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11590 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2633 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3002 2
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 216 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1417 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16385 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 654 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12929 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 391 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 149 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 536 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4681 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 567 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1858 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6892 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1677 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3205 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4114 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3734 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4179 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 887 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1312 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21177 1
Google Android 14300 2
Apple iOS 7983 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Autodesk Revit 118 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 36 1
FreePik 1150 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4725 1
СалютДевайсы - GigaChat 251 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 303 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 38 1
Sherpa RPA 26 1
Самоходкин Дмитрий 11 7
Позднякова Ксения 25 1
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HRM - HR брендинг 96 1
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1382 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2538 1
Экономический эффект 1118 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6117 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 591 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1360 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 950 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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