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Рунити REG.ru Рег.облако REG.ru VPS Облачные серверы REG.RU


03.03.2025 Облако «Рег.ру» переходит на обновленный Pay-As-You-Go учет 1
05.12.2024 Операционная система Astra Linux появилась в облаке «Рег.ру» 1
11.10.2024 Как сократить затраты на ИТ при работе с крупными цифровыми продуктами 1
30.08.2024 Облачная платформа «Рег.ру» включена в реестр российского ПО 1
06.08.2024 «Рег.ру» объявляет о выходе на рынок KaaS-решений 1
01.08.2024 «Рег.ру» предоставил возможность работать с Big Data в облаке 1
11.07.2024 «Рег.ру» перенёс в облако данные об ассортименте российских аптек 1
16.05.2024 «Рег.ру» предоставил облако для развития тюменского стартапа 1
28.03.2024 «Рег.ру» запустил сервис для безопасного доступа к корпоративной инфраструктуре 1
09.02.2024 «Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS 1
21.12.2023 «Рег.ру» запустил сервис управляемых баз данных (DBaaS) в облаке 1
08.11.2023 «Рег.ру» отразил новый вид массированной DDoS-атаки 1
20.06.2023 Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения 1
27.12.2021 Cloud VPS на Windows, VIP-поддержка хостинга, искусство в дата-центре: итоги 2021 года в REG.RU 1
19.01.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступен сервис видеоконференций Jitsi Meet 1
27.08.2020 Облачные серверы REG.RU теперь с высокочастотными процессорами 1
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Рунити и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 308 16
Рунити 19 3
Broadcom - VMware 2378 3
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 48 2
Nextcloud 26 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 30 1
Almalinux Open Source Foundation 28 1
X Corp - Twitter 2850 1
Yandex - Яндекс 7453 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Intel Corporation 12228 1
8282 1
TP-Link - ТП-Линк 205 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 1
D-Link - Д-Линк Трейд 366 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 266 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 873 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
Proxima Capital 7 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 1
009.рф - ЦФК - Центр фармацевтических коммуникаций 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 471 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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