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|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 6
|TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
|Мартынов Евгений 20 6
|Федоров Андрей 29 4
|Рыжков Сергей 14 2
|Ефимов Илья 2 2
|Королюк Алексей 86 1
|Блинов Илья 2 1
|Денискин Дмитрий 2 1
|Муразанов Роман 2 1
|Томилов Алексей 12 1
|Вожжов Юрий 1 1
|Абрамова Анна 5 1
|Галкина Любовь 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145709 15
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 4
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