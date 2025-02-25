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Yandex B2B Tech Yandex.Cloud Boost AI



25.02.2025 «Яндекс» перезапустил чат с «Алисой» — теперь он работает на новой мощной нейросети YandexGPT 5 Pro 1
25.09.2024 Yandex Cloud запустила AI Studio – единую платформу для разработки приложений на базе ИИ 1
19.03.2024 Yandex Cloud растет в два раза быстрее облачного рынка 1
06.12.2023 «Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API для всех пользователей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7431 3
Dasha.AI - Даша.АИ 6 2
Broadcom - VMware - Greenplum 98 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Вкусно — и точка 22 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3075 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5084 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24605 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3911 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4190 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 242 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 260 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1168 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 893 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 124 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2314 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1086 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7085 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3012 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 304 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 246 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2164 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1976 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10164 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2150 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6197 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 842 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11224 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 284 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3914 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2916 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6845 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 533 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 397 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5342 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5314 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7148 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3128 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 477 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 207 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 484 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4514 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Yandex Lockbox 7 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 39 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 9 1
Microsoft 365 Copilot 124 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB 17 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
Apache Airflow 45 1
Атрепьев Григорий 27 2
Россия - РФ - Российская федерация 145478 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 720 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1294 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 412 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 948 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9894 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8770 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 805 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 847 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 683 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 1
Образование в России 2216 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5871 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6739 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1066 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1528 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 168 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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