Yandex B2B Tech Yandex.Cloud Boost AI
Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 2
|OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
|Вкусно — и точка 22 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145478 2
|Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 720 1
|Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1294 1
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