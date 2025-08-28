Yandex B2B Tech открыла доступ к флагманской модели YandexGPT 5.1 Pro для бизнеса

Yandex B2B Tech открыла бизнесу доступ к новой генеративной модели YandexGPT 5.1 Pro. Она превосходит предыдущую версию модели почти во всех типах задач для бизнеса: это лучшая модель «Яндекса» для обработки текстов и генерации точных ответов по базам знаний. С ее помощью банки, ритейлеры, промышленные и другие крупные компании смогут автоматизировать рутинные рабочие процессы. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Стоимость флагманской модели по сравнению с предыдущей версией снижается втрое – до 40 коп. за 1000 токенов. YandexGPT 5.1 Pro доступна по API клиентам Yandex Cloud AI Studio.

Новая модель специализируется на решении бизнес-задач – она дает короткие и содержательные ответы, которые можно использовать для заполнения отчетов и других баз данных. Она может лучше переписать текст в нужном формате и стиле, извлечь данные из документов и выделить ключевые тезисы. Также нейросеть может давать более точные ответы по документам и корпоративным базам знаний с помощью технологии RAG, а также лучше взаимодействовать с внешними приложениями – например, чтобы запросить данные из CRM-системы. Для решения пользовательских задач на базе новой модели уже работает чат с «Алисой».

По качеству ответов YandexGPT 5.1 Pro в 58% случаев отвечает лучше предыдущей модели, в сравнении с GPT4.1 от OpenAI она выигрывает в 56% случаев. Доля хороших ответов модели в среднем выросла с 60% до 71%. Доля выдуманных и некорректных ответов сократилась почти в два раза до 16% – новая модель лучше понимает, когда не знает правильный ответ, и честно говорит об этом. Также она лучше знает факты из российской истории и культуры. Это позволит бизнесу больше доверять ответам нейросети и использовать их в бизнес-процессах.

«Нейросеть YandexGPT остается неоспоримым лидером по потреблению на платформе Yandex Cloud AI Studio – за первое полугодие 2025 г. ее использовали более 25 тыс. клиентов. Наши модели регулярно используют для автоматизации клиентской поддержки, упрощения работы с документами и генерации креативного контента. Мы продолжаем наращивать возможности собственных нейросетей Яндекса, опираясь на запрос рынка, чтобы расширить список бизнес-сценариев, в которых компании смогут использовать эти модели», – сказал руководитель продуктового ML-направления Yandex Cloud Артур Самигуллин.

В новой модели YandexGPT также лучше поддерживается системный промт – это специальные инструкции для модели, которые регулируют поведение нейросети при общении с пользователем. Для модели они более приоритетны, чем запрос пользователя. С их помощью можно назначить роль или персонажа, от имени которого будет общаться нейросеть (юриста, банковского консультанта и т.д.), а также указать формат ответа, стиль общения и ограничить темы для разговора. Теперь модель будет лучше придерживаться своей роли и не станет рассуждать на отвлеченные темы, даже если пользователь попробует увести диалог в другую сторону.