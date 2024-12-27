Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион

Intelion Data Systems — промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного энергоемкого оборудования для блокчейн вычислений с 2017 года, один из основных импортеров майнинг оборудования в Россию. Ключевой экспертизой компании являются прямые поставки вычислительного оборудования из Китая, а также строительство и эксплуатация специализированных инфраструктурных площадок для энергоемкого оборудования. Компания является партнером АО "Концерн Росэнергоатом" по заполнению ЦОДа вблизи Калининской АЭС в Тверской области, а также в управлении находится нескольких технологических площадок на территории металлургического холдинга «ПМХ» (АО «Тулачермет») в г. Тула. В управлении также находятся несколько технологических площадок в городах Нижний Новгород и Кемерово с общим объемом потребления более 65 МВт.