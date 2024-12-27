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Intelion Mining Интелион Майн Intelion Data Systems Интелион Север Дата-центр Интелион

Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион

Intelion Data Systems — промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного энергоемкого оборудования для блокчейн вычислений с 2017 года, один из основных импортеров майнинг оборудования в Россию. Ключевой экспертизой компании являются прямые поставки вычислительного оборудования из Китая, а также строительство и эксплуатация специализированных инфраструктурных площадок для энергоемкого оборудования. Компания является партнером АО "Концерн Росэнергоатом" по заполнению ЦОДа вблизи Калининской АЭС в Тверской области, а также в управлении находится нескольких технологических площадок  на территории металлургического холдинга «ПМХ» (АО «Тулачермет»)  в г. Тула. В управлении также находятся несколько технологических площадок в городах Нижний Новгород и Кемерово с общим объемом потребления более 65 МВт. 


27.12.2024 Intelion Data Systems: ИИ-2024 – итоги и вызовы уходящего года 2
12.12.2024 Intelion Data Systems присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 3
13.11.2024 «Нейролаб» создал платформу для консолидации усилий отечественных игроков в сфере ИИ 1
10.07.2024 Российский малый и средний бизнес готовится к внедрению ИИ при поддержке «Лаборатории искусственного интеллекта» 2
07.06.2024 Intelion Data Systems проинвестирует 12 млрд рублей в развитие искусственного интеллекта 3
25.04.2024 Intelion Data Systems приобрела оборудование на 1,4 млрд рублей для проведения собственных блокчейн-операций 2
13.07.2023 Intelion Data Systems запустит первый в Мурманской области коммерческий ЦОД 2
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
31.07.2019 В России поставщика «железа» для майнинга обвинили в неуплате миллионных пошлин. Силовики обыскивают дата-центры 1

Публикаций - 9, упоминаний - 17

Intelion Mining и организации, системы, технологии, персоны:

Bitriver - Битривер 20 2
Bitmain 12 1
SAP SE 5277 1
TeamIdea - Тимидея Групп 23 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
McKinsey & Company Int 248 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Masterdata - Мастердата 24 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Qualtrics 23 1
Цифровые активы 118 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 1
Nvidia Corp 3487 1
Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 2 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
Полимер Системс 1 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Русполимет ПАО 10 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 10 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 6 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 7
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 6
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