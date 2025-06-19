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Андронов Михаил


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Устойчивое энергоснабжение для дата-центров: сотрудничество «Интелион», «Русэнергосбыта» и ГРЭНСО 1
06.08.2018 Как соответствовать требованиям регулятора: практика перехода на единый план счетов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Андронов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Terrasoft - Террасофт 200 1
8524 1
Аскорт - Аудит-Эскорт 1 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4990 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5558 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2070 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32102 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6937 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 892 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11795 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68646 1
1С:Управление МФО и КПК 1 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
Microsoft Office 3833 1
Полевая Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149832 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3246 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 405 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1674 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 743 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6189 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49419 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14210 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6128 1
ЕПС - Единый план счетов 184 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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