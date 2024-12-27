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Intelion Data Systems: ИИ-2024 – итоги и вызовы уходящего года

2024 г. стал знаковым для развития искусственного интеллекта, демонстрируя значительные достижения и ставя перед обществом и бизнесом новые вызовы. Главные итоги уходящего года эксперты Intelion Cloud объединили в три ключевых тренда. Об этом CNews сообщили представители Intelion Data Systems.

Развитие языковых моделей и генеративного ИИ

2024 г. отметился взрывным ростом крупных языковых моделей (LLM). Практически каждый месяц появлялись новые решения, охватывающие всё больше областей применения: от анализа больших объемов данных до генерации текстов, изображений и видео. Генеративные модели стали более точными и адаптивными, а их внедрение в бизнес-процессы ускорилось. Однако это потребовало значительных вычислительных ресурсов и квалифицированных специалистов, что остаётся важным вызовом для компаний.

Трансформация отраслей с помощью ИИ

Искусственный интеллект продолжил проникать в новые области, существенно меняя их структуру. Если раньше его использовали для маркетинга и создания текстов, то в 2024 г. он начал применяться в робототехнике, автоматизированных системах проектирования (CAD), обработке корпоративных документов данных и даже создании видео. Эти изменения создают как новые возможности, так и угрозы для традиционных бизнес-моделей, что делает адаптацию к новым реалиям критически важной задачей для компаний.

Глобальная гонка за инфраструктурой для ИИ

Рост популярности искусственного интеллекта стимулировал строительство специализированных дата-центров по всему миру. Правительства включили развитие ИИ в национальные стратегии, а компании — в приоритетные направления своих инвестиций. В России эта тенденция находит отражение в национальной стратегии развития искусственного интеллекта и проекте «Экономика данных», которые способствуют созданию необходимой инфраструктуры для поддержки технологий будущего.

Максим Вязников, генеральный директор Intelion Cloud: «2024 г. показал, что искусственный интеллект перестал быть технологией будущего — он стал неотъемлемой частью нашего настоящего. Однако за стремительным развитием стоит не только успех, но и вызовы. Нам необходимо строить мощную инфраструктуру и развивать профессиональные кадры, чтобы потенциал ИИ стал доступным и полезным для всех отраслей экономики».

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