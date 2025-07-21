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ВымпелКом Билайн Big Data & AI Билайн BI
Сертифицированная платформа Билайн BI включает встроенные инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют автоматизировать анализ больших данных и выявлять скрытые закономерности, прогнозировать тренды и оптимизировать бизнес-процессы с помощью предиктивной аналитики, а также упрощать работу с данными за счет детальной визуализации.
УПОМИНАНИЯ
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Лента - Сеть розничной торговли 2181 3
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 907 2
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
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