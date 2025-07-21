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ВымпелКом Билайн Big Data & AI Билайн BI


Сертифицированная платформа Билайн BI включает встроенные инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют автоматизировать анализ больших данных и выявлять скрытые закономерности, прогнозировать тренды и оптимизировать бизнес-процессы с помощью предиктивной аналитики, а также упрощать работу с данными за счет детальной визуализации.

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 «Билайн BI и Astra Linux: аналитика для бизнеса теперь с гарантией безопасности и совместимости 1
02.07.2025 «Лента» и «Билайн Big Data & AI» расширяют сотрудничество в сфере цифровой indoor-рекламы 1
18.06.2025 «Билайн Big Data & AI» и Ivideon создают технологический альянс нового поколения для запуска бизнес-решений на основе искусственного интеллекта 2
18.06.2025 Геоаналитика «Билайн» легла в основу новой транспортной стратегии Красноярского края 1
17.06.2025 Геоаналитика билайна легла в основу новой транспортной стратегии Красноярского края 1
04.06.2025 Сеченовский университет и «Билайн» Big Data & AI запустили исследование по дистанционному мониторингу пациентов c помощью ИИ 1
25.04.2025 «Билайн» расширил рекламную сеть digital indoor на 14 миллионов человек 1
02.04.2025 «Билайн» представил платформу с ИИ для запуска digital indoor-рекламы в ритейл-сетях по всей России 1
06.03.2025 «Билайн» Big Data & AI повысил точность распознавания речи в аудиозаписях до 85% 1
21.02.2025 Команда «Билайна» по работе с большими данными и ИИ внедрила «Единого Кардиолога» в Кировской области 1
11.02.2025 Геоаналитика для HR: «Билайн Big Data & AI» и Fersol предлагают новый подход к оценке кадрового потенциала регионов 1
17.12.2024 «Билайн»: нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ 1
03.12.2024 «Билайн Big Data & AI» внедрил видеоаналитику на производстве хлебобулочных изделий в Rvk Food 1
14.11.2024 Представлен новый функционал BI-системы от билайн Big Data & AI 2
27.08.2024 «Билайн Big Data&AI» и Сеченовский университет создали ИИ-модель для оценки прогноза рецидива рака почки 1
14.08.2024 ИИ в помощь городам: обновлена нейросеть для контроля чистоты территорий 2
13.08.2024 ИИ в помощь городам: обновлена нейросеть для контроля чистоты территорий 1
22.07.2024 «Билайн бизнес» помогает снижать количество лесных пожаров в Подмосковье 1
08.07.2024 «Мониторинг качества обслуживания» от «Билайн бизнес» включен в реестр российского ПО 1
27.10.2023 Геоаналитика билайна используется при разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации 1
31.05.2023 «Билайн» выводит на рынок сервис визуализации данных в облаке 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

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