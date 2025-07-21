Сертифицированная платформа Билайн BI включает встроенные инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют автоматизировать анализ больших данных и выявлять скрытые закономерности, прогнозировать тренды и оптимизировать бизнес-процессы с помощью предиктивной аналитики, а также упрощать работу с данными за счет детальной визуализации.