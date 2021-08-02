Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн Таджикистан
Beeline Tajikistan
Таком
Публикаций - 62, упоминаний - 76
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
|Рахмон Эмомали 3 3
|Кромский Дмитрий 28 3
|Авдеев Сергей 26 3
|Пилюгин Игорь 7 3
|Миронов Сергей 61 3
|Воробьев Александр 24 2
|Ананьева Татьяна 8 2
|Ананьев Алексей 106 2
|Крестьянова Татьяна 14 2
|Изосимов Александр 192 2
|Давлатзод Нусратулл 3 2
|Климко Игорь 16 2
|Минаев Артем 26 2
|Масленников Игорь 35 2
|Шарапова Александра 3 2
|Григорьев Дмитрий 11 2
|Шашмурина Ксения 5 2
|Атоев Илхом 3 2
|Саушкин Олег 31 1
|Плесконос Дмитрий 32 1
|Кроль Алексей 8 1
|Миронов Игорь 4 1
|Макаров Алексей 53 1
|Колесов Константин 5 1
|Гулов Рустам 1 1
|Брагинский Андрей 22 1
|Баталов Андрей 2 1
|Борисова Полина 13 1
|Сафронюк Андрей 10 1
|Зуев Андрей 10 1
|Копыл Владимир 6 1
|Погосян Ашот 11 1
|Одиназода Назар 1 1
|Иванов Александр 82 1
|Каримова Гульнара 90 1
|Каримов Ислам 87 1
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 1
|Климов Андрей 23 1
|Солдатенков Сергей 154 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Радио Свобода - радиостанция 38 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10336 3
|Ведомости 281 2
|Bloomberg 974 1
|AnandTech 68 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
|Голос Армении 2 1
|HardwareLuxx 3 1
|Electronista 155 1
|Nugta 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru