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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ВымпелКом
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Таком



02.08.2021 Обновление рейтинга CRM-систем от Market.CNews. Идет сбор данных 1
03.06.2021 В постсоветской стране монополизировали SMS-рассылки. Цены выросли в 60 раз 1
01.12.2020 Разработана уникальная файловая система с рекордной степенью сжатия данных 1
13.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая 1
20.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая 1
01.07.2019 За данные по бухотчетности из госресурса придется платить 200 тысяч 1
27.06.2019 Acer начал продажи ультраширокоформатного монитора Nitro EI1 1
27.06.2019 Acer представила ультраширокоформатный монитор серии Nitro EI1 с поддержкой AMD Radeon Freesync 2 1
19.04.2019 Власти Таджикистана взвинтили цены на мобильный интернет для удобства граждан 1
14.12.2018 Эксперты по безопасности раскритиковали Telegram, WhatsApp и Signal 1
30.08.2018 Власти Таджикистана в 50 раз подняли цены на SIM-карты, чтобы победить терроризм. Опрос 1
06.04.2018 Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана 1
14.02.2018 ВТБ переходит на электронные отчеты при оценке недвижимости 1
05.01.2018 В Таджикистане власти запретили звонки через мессенджеры. На очереди WhatsApp, Viber, Skype 1
22.12.2017 В MAPS.ME появились маршруты на метро и рекомендации в шаговой доступности 1
20.12.2017 Что такое каскадное управление предприятием на платформе SAP for HANA 1
14.12.2017 Gazprom-Media Digital провела аудит и зачистку рекламного трафика 1
13.04.2017 Кто и как считает российских доноров? 1
03.04.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» попал в плен в Таджикистане 1
27.02.2017 Флэш-память завоевывает медицинские ИТ-системы 1
23.01.2017 Шведский сотовый оператор попал в капкан в Таджикистане 1
18.01.2017 Таджикские «Билайн» и «Мегафон» повышают цену звонков в Россию 1
08.09.2016 Исмаилиты забрали у шведов постсоветского сотового оператора 1
04.08.2016 Cloud4Y получила сертификат Microsoft 1
09.06.2016 Keolis Lille и Gemalto выпустили браслеты для бесконтактной оплаты проезда в транспорте 1
24.03.2016 Intel отказалась от своей знаменитой стратегии «тик-так» 1
12.01.2016 Ошибка в новейших процессорах Intel ведет к зависанию ПК 1
10.12.2015 Дата-центр без потерь электроэнергии 1
30.11.2015 Операторы не могут передавать голос по сетям 4G и Wi-Fi из-за требований ФСБ 1
26.08.2015 Создана «первая файловая система, устойчивая к сбоям любого типа» 1
22.07.2015 МТС в разы повысила цены для мигрантов 1
13.05.2015 Как развернуть «озеро данных»: 5 советов 1
07.04.2015 Омниканальность – технология вчерашнего дня 1
14.11.2014 Генеральным директором Beeline в Таджикистане станет Константин Колесов 1
17.07.2014 Экс-босса «Билайна» подозревают в краже трафика на $500 млн 1
14.07.2014 Объявлен в розыск бывший топ-менеджер «Билайна» 1
29.05.2014 Tele2 сформировала управленческую команду макрорегиона «Москва» 2
27.01.2014 Александр Воробьев возглавит Beeline в Узбекистане 2
27.08.2013 Александр Воробьев назначен финансовым директором «Билайн» в Узбекистане 1
18.04.2013 Топ-менеджер «Вымпелкома» возглавил «Радугу ТВ» 1

Публикаций - 62, упоминаний - 76

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7541 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6250 14
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 26 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 637 11
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 140 8
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 106 7
Вавилон - сотовый оператор Таджикистана 21 7
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ 19 6
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel 131 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8560 6
Telia Company - TeliaSonera 783 6
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 168 4
Киевстар - Kyivstar 465 3
Intel Corporation 10802 3
Microsoft Corporation 21117 2
Мобител 62 2
Программный продукт ГК 834 2
Acer Group 2188 2
МФИ Софт 116 2
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 193 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 304 2
Telegram Group 696 2
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 105 1
GitHub 455 1
Schneider Electric 461 1
Cloud4Y 198 1
Salesforce.com 347 1
Genesys 195 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 196 1
Teradata 195 1
RedSys - РедСис 67 1
Emerson 65 1
Gemalto 175 1
Телеком-защита 48 1
Huawei 3004 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM 1 1
Ростелеком НСС 75 1
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 148 1
Свобода 49 3
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 4 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 2
Росинтер Ресторантс - Rosinter 33 2
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1960 1
Исток ГК - Исток Трейдинг 10 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1781 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 887 2
Служба связи Республики Таджикистан 3 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 1
Правительство Республики Таджикистан - Антимонопольная служба 1 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2043 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2461 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 828 1
Правительство РФ 3215 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 938 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 238 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2361 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 57 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 77 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1150 5
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 90 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6693 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4038 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12405 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 98 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1664 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 702 2
PBP - Picture-by-Picture - Две картинки рядом 19 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4173 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2142 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2742 2
Омниканальность - Omni channel 74 1
Адиабатическое охлаждение - термодинамический процесс в макроскопической системе 2 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1058 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 147 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 28 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 218 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 281 1
NoSQL - not only SQL СУБД 93 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 432 1
Data Lake - Озеро данных 96 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 245 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1092 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 242 1
PUE - Power usage effectiveness 57 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 86 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 121 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 14816 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением 15 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4053 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2174 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1893 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 650 1
WhatsApp Messenger 699 4
Microsoft Skype 1885 3
Rakuten Viber 465 3
Acer Display Widget 26 2
Acer Nitro EI - Серия ноутбуков 5 2
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 60 2
AMD Radeon FreeSync 97 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 67 2
Huawei mStreaming 1 1
Huawei 2G/3G 2 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 158 1
Apache Hadoop 348 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 362 1
C++ - Язык программирования 428 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 554 1
Calypso 20 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 33 1
Huawei Softswitch 7 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 111 1
SAP EPM - SAP Enterprise Performance Management 3 1
Perl - Язык программирования 111 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 1
Raspberry Pi OS 11 1
7-Zip (7z) - LZMA - Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm - алгоритм сжатия данных 3 1
Zstd - Zstandard - алгоритм сжатия данных без потерь 3 1
Linux SquashFS - файловая система для GNU/Linux 1 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 37 1
SAP ASPM - SAP Asset Strategy and Performance Management 2 1
SAP ERP FI - SAP Financials - mySAP Financials 4 1
Intel Core Celeron Sandy Bridge 119 1
Microsoft Windows 10 10131 1
Linux OS 7280 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 168 1
Intel Core - Семейство процессоров 1005 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 1
WeChat - Мессенджер 98 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1256 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 347 1
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 105 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
Рахмон Эмомали 3 3
Кромский Дмитрий 28 3
Авдеев Сергей 26 3
Пилюгин Игорь 7 3
Миронов Сергей 61 3
Воробьев Александр 24 2
Ананьева Татьяна 8 2
Ананьев Алексей 106 2
Крестьянова Татьяна 14 2
Изосимов Александр 192 2
Давлатзод Нусратулл 3 2
Климко Игорь 16 2
Минаев Артем 26 2
Масленников Игорь 35 2
Шарапова Александра 3 2
Григорьев Дмитрий 11 2
Шашмурина Ксения 5 2
Атоев Илхом 3 2
Саушкин Олег 31 1
Плесконос Дмитрий 32 1
Кроль Алексей 8 1
Миронов Игорь 4 1
Макаров Алексей 53 1
Колесов Константин 5 1
Гулов Рустам 1 1
Брагинский Андрей 22 1
Баталов Андрей 2 1
Борисова Полина 13 1
Сафронюк Андрей 10 1
Зуев Андрей 10 1
Копыл Владимир 6 1
Погосян Ашот 11 1
Одиназода Назар 1 1
Иванов Александр 82 1
Каримова Гульнара 90 1
Каримов Ислам 87 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 1
Климов Андрей 23 1
Солдатенков Сергей 154 1
Осадчая Екатерина 47 1
Таджикистан - Республика 714 31
Россия - Российская федерация - РФ 86278 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 19
Узбекистан - Республика 1257 10
Казахстан - Республика 4156 9
Армения - Республика 1047 7
Украина 5547 6
Грузия 1032 6
Таджикистан - Душанбе 48 6
Того - Тоголезская Республика 561 4
Беларусь - Белоруссия 3221 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 909 3
Туркмения - Туркменистан 390 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1907 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27538 3
Азия - Азиатский регион 3181 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9684 2
Африка - Африканский регион 2672 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 398 2
Молдавия - Республика Молдова 646 2
Украина - Киев 906 2
Евразия 231 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 775 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2138 2
Камбоджа - Королевство 116 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 132 1
США - Орегон 200 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11662 1
Россия - ЮФО - Севастополь 459 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1007 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1097 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 684 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1699 1
Люксембург Великое Герцогство 358 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11135 1
Россия - СФО - Иркутская область 732 1
Канада 3061 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1109 4
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 20 2
Человеческий фактор 281 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2757 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 842 1
Закон Мура - Moore's law 184 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 758 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 14 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 171 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 411 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 200 1
Физика - область естествознания 90 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 21 1
Радио Свобода - радиостанция 38 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10336 3
Ведомости 281 2
Bloomberg 974 1
AnandTech 68 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
Голос Армении 2 1
HardwareLuxx 3 1
Electronista 155 1
Nugta 1 1
Gartner 3202 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 510 2
MACS - Школа новой экономики 5 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 79 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 780 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 2
Teradata CTO Roadshow 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
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