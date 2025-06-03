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Security Vision AM Security Vision Security Vision


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1
13.03.2025 Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Сегодня одной из основных угроз являются хактивисты 1
26.02.2025 Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования 1
30.01.2025 Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
21.10.2024 Security Vision создала SOC в МГТУ им. Н.Э. Баумана 1
17.09.2024 Продукты Security Vision и «Лаборатории Касперского» позволят решить задачи центров мониторинга кибербезопасности 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Security Vision AM и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 216 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 139 2
МегаФон 9295 1
Cisco Systems 5157 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1006 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1296 1
Fortinet 393 1
Базальт СПО - BaseALT 699 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 347 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 354 1
Код Безопасности 650 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Palo Alto Networks 153 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1146 2
Лента - Сеть розничной торговли 2148 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4629 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4406 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2823 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29099 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2388 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4073 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 826 6
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 276 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7021 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20763 5
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 417 5
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 207 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15016 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3255 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26031 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31924 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  681 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13022 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6428 4
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 422 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16233 3
Оцифровка - Digitization 4709 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2058 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52958 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5343 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 640 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 657 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1327 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11487 3
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 62 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 252 3
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 83 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10449 3
Website URL - Uniform Resource Locator 906 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 631 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 770 3
Hacktivism - Хактивизм 218 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1309 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3022 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1155 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 18 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4713 6
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 60 6
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 14 4
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 3
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 3
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 10 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 259 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 106 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 2
Google VirusTotal 87 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 94 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 41 2
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 21 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 278 1
Security Vision CM - Security Vision Compliance Management 3 1
Google Android 14286 1
Apple iOS 7976 1
Linux OS 10241 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 242 1
Kaspersky Internet Security 463 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 376 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 110 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 180 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 135 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 133 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 75 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 19 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 143 1
Kaspersky Sandbox 7 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 1
Positive Technologies - PT Sandbox 84 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 11 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 72 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 1
Усманов Артур 25 1
Жуков Алексей 5 1
Гончаров Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52606 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4006 1
Азия - Азиатский регион 5617 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Ближний Восток 2983 1
Россия - УФО - Тюменская область 1200 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9120 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7176 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1366 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 3
Аудит - аудиторский услуги 2824 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 310 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 961 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3516 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5249 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1433 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4776 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 979 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 854 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1306 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5020 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6441 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8234 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2426 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2814 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 818 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2777 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7997 1
Информатика - computer science - informatique 1094 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1146 1
Gartner - Гартнер 3574 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
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