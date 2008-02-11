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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE
Публикаций - 73, упоминаний - 85
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Изосимов Александр 190 1
|Прянишников Николай 285 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Солонин Виталий 89 1
|Сидоров Василий 50 1
|Белашева Марина 36 1
|Авдеев Сергей 26 1
|Минаев Артем 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru