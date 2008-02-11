Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 62074
ИКТ 5609
Организации 3749
Ведомства 1365
Ассоциации 427
Технологии 2222
Системы 13338
Персоны 22542
География 1113
Статьи 740
Пресса 642
ИАА 445
НИИ, ВУЗы и библиотеки 824
Мероприятия 671

Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE



11.02.2008 СМАРТС приобрел решение Alcatel-Lucent для расширения беспроводной сети 1
28.03.2007 Alcatel-Lucent и Mobitel открывают сеть мобильной связи в Грузии 1
13.02.2007 «ВымпелКом» в конце 1 квартала запустит сеть в Грузии 1
28.11.2006 "ВымпелКом" начал тестовую эксплуатацию сети в Грузии 1
17.11.2006 Universal WiMAX прошла испытание в Японии 2
10.11.2006 Alcatel расширяет свое присутствие в Китае 1
26.10.2006 Alcatel подписал контракты на 53 млн. евро на расширение сетей China Mobile 1
11.10.2006 Alcatel подписал с Mobitel контракт на строительство сети в Грузии 1
11.05.2006 "Вымпелком" первым в России увидел возможности HSDPA 1
10.05.2006 Alcatel впервые тестирует услуги HSDPA в России 1
03.08.2005 Alcatel построит сеть мобильной связи в Армении 1
05.04.2005 Fujitsu и Alcatel объединились для 3G-экспансии 1
13.01.2005 Дополнение: "МегаФон" начал опыты над москвичами 1
16.12.2004 MTС запустили EDGE-сеть в Самаре 1
16.12.2004 MTС запустили EDGE-сеть в Самаре 1
11.11.2004 Alcatel открыла центр 3GRC в Бразилии 1
17.08.2004 Alcatel модернизирует лаосские сети связи за $24 млн. 1
17.08.2004 "Большая Тройка" сотовиков не догонит "Скайлинк" 1
12.08.2004 СМАРТС развернет в Самаре сеть EDGE 1
09.08.2004 МТС и Alcatel развернут сеть MTС EDGE в Самаре 1
08.07.2004 В Африке заработал EDGE 1
21.06.2004 "ВымпелКом" расширит сотовые сети на Урале 1
11.06.2004 Alcatel поставит оборудование для "Нижегородской сотовой связи" 2
12.05.2004 Alcatel поставит СМАРТС оборудование на €21 млн. 1
14.01.2004 На Кипре будет новая GSM-сеть 1
04.12.2003 Ericsson и Alcatel оптимизируют 3G-инфраструктуру 1
29.09.2003 Alcatel поставит в Казахстан оборудования на €20 млн. 1
06.08.2003 Alcatel построит в Афганистане новую GSM-сеть для компании TDCA 1
28.07.2003 Alcatel поставит в Таиланд оборудование на $100 млн. 1
07.04.2003 Alcatel расширит GSM-сеть Mobilink 1
03.04.2003 Alcatel поставит UMTS-сеть австрийскому tele.ring 1
31.03.2003 Alcatel расширит GSM-сеть во Вьетнаме 1
28.02.2003 Alcatel расширит GSM/GPRS-сеть аргентинского оператора Telecom Personal 1
20.01.2003 Alcatel построит GSM-сеть для малийского сотового оператора Ikatel 1
20.01.2003 Alcatel построит сеть стационарной GSM-связи в Колумбии 1
13.01.2003 Alcatel поставит тестовый вариант 3G-сети в Арабские Эмираты 1
06.12.2002 Alcatel объявляет о доступности инфраструктуры 850 МГц GSM/GPRS Evolium 1
27.11.2002 Alcatel создает первую комплексную открытую систему мобильной связи 3G/UMTS в Германии 1
25.11.2002 Alcatel расширила GSM-сеть ангольского оператора Unitel 1
12.11.2002 Alcatel развертывает первую полнофункциональную систему мобильной связи 3G/UMTS в странах Бенилюкса 2

Публикаций - 73, упоминаний - 85

Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 5
СМАРТС Компания 508 4
Fujitsu 1620 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 2
Ericsson 2284 2
Мобител 62 2
NTT DoCoMo 1088 2
ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации 33 1
Альфа-Групп - Altimo 381 1
China Mobile 359 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 193 1
Telenor - Теленор 715 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 609 1
Djezzy - Алжирский сотовый оператор 29 1
Orange Romania 5 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 423 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 1
Orange S.A. 879 1
Nokia Corporation 5235 1
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 11 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 66 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7395 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5246 17
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1151 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 5
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 651 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12176 2
ICE - Interactive Connectivity Establishment 45 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 42 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 299 1
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1590 1
Smart Antenna 4 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 105 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2740 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3198 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 4
Nokia Alcatel-Lucent 3GRC - 3G Reality Centres 9 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
Intel Core - Семейство процессоров 1039 2
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 2
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 10 1
Nokia Alcatel-Lucent WiMAX 6 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
Nokia Alcatel-Lucent OMSN - Optical Multi-Service Nodes 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Edge Multiplexer - Nokia Alcatel-Lucent Edge Gateway 3 1
Nokia Alcatel-Lucent SMC 1 1
Nokia Alcatel-Lucent TCA SGSN 1 1
Изосимов Александр 190 1
Прянишников Николай 285 1
Осадчая Екатерина 47 1
Солонин Виталий 89 1
Сидоров Василий 50 1
Белашева Марина 36 1
Авдеев Сергей 26 1
Минаев Артем 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 6
Грузия 1032 4
Германия - Федеративная Республика 7790 3
Италия - Итальянская Республика 2901 3
Китай - Шанхай 608 3
Казахстан - Республика 4139 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 3
Япония 7913 2
Южная Корея - Республика 3271 2
Нидерланды 2013 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 357 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 648 2
Австралия - Австралийский Союз 2657 2
Бразилия - Федеративная Республика 1897 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 2
Франция - Французская Республика 4928 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 199 2
Россия - ПФО - Самарская область 780 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 2
Малайзия - Куала-Лумпур 48 2
Швеция - Королевство 1881 2
Португалия - Лиссабон 37 2
Европа Восточная 2815 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 913 2
Америка 1189 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 251 1
Коста-Рика - Республика 62 1
Кения - Республика 123 1
Кавказ 137 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 398 1
Кения - Найроби 22 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 80 1
Франция - Канны 110 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 343 1
Китай - Цзянсу 48 1
Азия - Азиатский регион 3156 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 2
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 1
Synergy Research Group 39 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне

Самые важные космические открытия 2021 года
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022