Получите все материалы CNews по ключевому слову
Crosstech Solutions Group Crosstech Jay Data
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Crosstech Solutions Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 86 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 1050 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1698 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
|Гаджиев Али 4 2
|Драченин Юрий 15 1
|Лиходед Юлия 1 1
|Ковалева Дарья 1 1
|Андреянов Никита 3 1
|Сакунов Андрей 1 1
|Коптенков Михаил 1 1
|Белов Максим 1 1
|Сычев Артем 79 1
|Бударин Евгений 6 1
|Афанасьев Сергей 24 1
|Чугунов Евгений 16 1
|Хмелинин Андрей 3 1
|Колосов Александр 24 1
|Галдобин Александр 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164403 7
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452642, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.