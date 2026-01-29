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Crosstech Solutions Group Crosstech Jay Data

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.01.2026 Подтверждена совместимость Jay Data и СУБД Tantor Special Edition 2
17.12.2025 Jay Data 1.11: больше контроля над секретами и увеличение скорости обезличивания 1
28.10.2025 Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения 1
17.07.2025 Обновление Jay Data 1.9: улучшенный интерфейс и увеличение скорости маскирования данных 1
21.11.2024 Crosstech Solutions Group расширяет образовательные возможности для профессионалов в области информационной безопасности 1
18.11.2024 Mont и Crosstech Solutions Group начали сотрудничество в сфере кибербезопасности 1
02.09.2024 Сеть магазинов «Магнит» повысила уровень защищенности данных своих клиентов и минимизировала риск утечки персональных данных, внедрив решение для маскирования баз данных Jay Data от «Кросстех Солюшнс Групп» 1
06.03.2024 Продукт Jay Data подтвердил совместимость с операционной системой «Ред ОС» 1
06.09.2023 Маскирование данных: зачем и как защищать данные в тестовых средах? 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Crosstech Solutions Group и организации, системы, технологии, персоны:

Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 50 8
1IDM - Один АйДиЭм 10 1
Ц1 - ЦИКАДА 11 1
АСС АйТи - ACC IT 2 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 909 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5579 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1315 1
Softline - Софтлайн 3672 1
Ред Софт - Red Soft 1202 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1727 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 591 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 583 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 1
Код Безопасности 789 1
MONT - МОНТ 181 1
АйТи 1516 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 134 1
ICL ГК - ICL Group 476 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 27 1
Ponemon Institute 86 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 143 1
ДиалогНаука 270 1
Газинформсервис - ГИС 481 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 136 1
InnoSTage - Инностейдж 215 1
Фактор-ТС 25 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 46 1
Forcepoint - Websense 139 1
Cloud Networks - Облачные сети 45 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 304 1
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 43 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 86 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1050 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1698 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3049 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34301 8
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 151 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2932 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8112 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9270 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3075 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17819 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 982 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5683 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 526 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4577 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5008 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5564 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  853 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33120 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2828 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24124 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1556 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 507 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13051 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2453 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7575 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2713 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1388 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 628 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13721 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 592 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15882 1
Стандартизация - Standardization 2324 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1668 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1012 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1712 2
HashiCorp Vault 30 1
Kaspersky Container Security 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Tantor PGconfiguraqtor 6 1
Kaspersky NGFW 14 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - Эгида 15 1
Crosstech Solutions Group - IDM CAE - Identity Management Crosstech Advanced Edition 4 1
СКБ Контур - Контур.Эгида 67 1
Linux OS 11411 1
Microsoft Office 4120 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1539 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5621 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 96 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 243 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 115 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Crosstech Solutions Group - Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 395 1
Гаджиев Али 4 2
Драченин Юрий 15 1
Лиходед Юлия 1 1
Ковалева Дарья 1 1
Андреянов Никита 3 1
Сакунов Андрей 1 1
Коптенков Михаил 1 1
Белов Максим 1 1
Сычев Артем 79 1
Бударин Евгений 6 1
Афанасьев Сергей 24 1
Чугунов Евгений 16 1
Хмелинин Андрей 3 1
Колосов Александр 24 1
Галдобин Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7312 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2699 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2836 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6999 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5610 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3673 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 924 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3934 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5700 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6443 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 933 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3539 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 1
Английский язык 6992 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7468 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33334 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3943 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 582 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1876 1
Аудит - аудиторский услуги 3382 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11186 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 78 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8541 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452642, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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