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Crosstech Solutions Group Crosstech Container Security CTCS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|01.08.2025
|Crosstech Container Security – новое решение в области безопасности контейнерных сред 3
Crosstech Solutions Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Kubernetes Helm - Helm Chart - Helm чарт - менеджер пакетов 34 1
|Docker - Платформа распределённых приложений 526 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5621 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164403 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 1
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