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Crosstech Solutions Group IDM CAE Identity Management Crosstech Advanced Edition

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2025 Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения 1
29.05.2025 «Газпромбанк Лизинг» снизил риски информационной безопасности с помощью решения IDM CAE 2
09.04.2025 Новое решение IDM Crosstech Advanced Edition упрощает управление правами доступа сотрудников 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Crosstech Solutions Group и организации, системы, технологии, персоны:

Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 50 3
Ц1 - ЦИКАДА 11 1
Фактор-ТС 25 1
InnoSTage - Инностейдж 215 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 136 1
Forcepoint - Websense 139 1
Газинформсервис - ГИС 481 1
ДиалогНаука 270 1
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 43 1
1IDM - Один АйДиЭм 10 1
Cloud Networks - Облачные сети 45 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1727 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 1
Softline - Софтлайн 3672 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1315 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5579 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 27 1
ICL ГК - ICL Group 476 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 134 1
АйТи 1516 1
Код Безопасности 789 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 143 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 583 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 591 1
ГПБ - Газпромбанк 1261 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 86 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 21 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34301 4
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 505 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 592 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13721 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2453 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4335 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13051 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 151 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1668 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1089 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3075 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2932 1
Разделение обязанностей - SoD - Segregation of duties - контроль конфликта интересов 39 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9270 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  853 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5564 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5008 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 115 1
Kaspersky Container Security 23 1
Crosstech Solutions Group - Crosstech Jay Data 10 1
Kaspersky NGFW 14 1
СКБ Контур - Контур.Эгида 67 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5621 1
Газизов Альфред 2 2
Андреянов Никита 3 2
Ударцев Сергей 2 1
Ахмедов Руслан 9 1
Афанасьев Сергей 24 1
Колосов Александр 24 1
Драченин Юрий 15 1
Коптенков Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 2
Аудит - аудиторский услуги 3382 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3539 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3943 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3065 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7312 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1379 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7468 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 277 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5610 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6999 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3673 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5700 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2699 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8541 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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