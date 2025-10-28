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Crosstech Solutions Group IDM CAE Identity Management Crosstech Advanced Edition
СОБЫТИЯ
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Crosstech Solutions Group и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - Газпромбанк 1261 1
|Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 86 1
|ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 21 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 1
|Газизов Альфред 2 2
|Андреянов Никита 3 2
|Ударцев Сергей 2 1
|Ахмедов Руслан 9 1
|Афанасьев Сергей 24 1
|Колосов Александр 24 1
|Драченин Юрий 15 1
|Коптенков Михаил 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164403 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 1
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