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Crosstech Endpoint Device Manager – российская разработка, предназначенная для централизованного мониторинга и управления обширным парком устройств, включающим десятки тысяч рабочих мест. Решение в области унифицированного управления (Unified Endpoint Management) позволяет организациям защитить спектр устройств сотрудников, одновременно управляя жизненным циклом этих устройств.