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Crosstech Solutions Group Crosstech CEDM Crosstech Endpoint Device Manager

Crosstech Endpoint Device Manager – российская разработка, предназначенная для централизованного мониторинга и управления обширным парком устройств, включающим десятки тысяч рабочих мест. Решение в области унифицированного управления (Unified Endpoint Management) позволяет организациям защитить спектр устройств сотрудников, одновременно управляя жизненным циклом этих устройств.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.02.2025 Подтверждена совместимость системы управления ИТ-инфраструктурой CEDM и «Ред ОС» 2
07.10.2024 Система управления ИТ-инфраструктурой CEDM совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция» 3
26.03.2024 Crosstech Solutions Group объявила о запуске нового продукта на рынке информационных технологий 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Crosstech Solutions Group и организации, системы, технологии, персоны:

Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 50 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 906 1
Ред Софт - Red Soft 1202 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34300 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64082 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 600 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33119 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2031 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 272 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3067 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 539 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 419 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12708 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 95 1
DevOps - Development и Operations 1203 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 10 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 438 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 288 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1539 1
Microsoft Windows 16777 1
Linux OS 11411 1
Смелов Сергей 4 1
Кукульчук Александр 1 1
Гогуа Шалва 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164402 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 598 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452642, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196719.
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