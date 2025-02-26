Получите все материалы CNews по ключевому слову
Crosstech Solutions Group Crosstech CEDM Crosstech Endpoint Device Manager
Crosstech Endpoint Device Manager – российская разработка, предназначенная для централизованного мониторинга и управления обширным парком устройств, включающим десятки тысяч рабочих мест. Решение в области унифицированного управления (Unified Endpoint Management) позволяет организациям защитить спектр устройств сотрудников, одновременно управляя жизненным циклом этих устройств.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Crosstech Solutions Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 50 3
|Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 906 1
|Ред Софт - Red Soft 1202 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452642, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.