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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Калининградская область Куршская коса



23.01.2025 «МегаФон» усилил сигнал на побережье Калининградской области 1
14.08.2023 МТС оцифровала туристический маршрут из Калининграда в Железнодорожный 1
02.08.2023 В «Танцующем лесу» впервые появился интернет 1
29.06.2023 «Мегафон»: рыцарский замок окутали сетью LTE 1
09.06.2023 В Средневековье на скоростях LTE 1
28.04.2023 «Мегафон» подготовил сеть к наплыву туристов на самую длинную песчаную пересыпь в мире 1
12.04.2023 К новому туристическому сезону МТС запустила онлайн-гид по Калининградской области 1
18.02.2020 Российский стартап Cinemood начал продажи VR-проектора 1
24.03.2014 ЭОС проведет конференцию «Весенний документооборот» в Калининграде 1
17.03.2014 ЭОС проведет конференцию «Весенний документооборот» в Калининграде 1
16.11.2011 МТС построила 500 км магистральных сетей в Калининградской области 1
10.12.2007 Сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз телефона Vertu 1
04.12.2007 За ввоз Vertu литовец получит штраф 1
25.08.2003 Марина Король: карьера в ИТ с дошкольного возраста 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8822 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 3
Vertu 117 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Autodesk 609 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 1
BMW Group 446 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 10 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27857 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 6
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 638 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7381 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8141 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20612 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3984 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7636 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24467 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1262 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13937 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10085 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15880 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5780 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 981 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5258 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6950 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3399 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10501 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 994 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11129 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7097 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4007 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4666 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13387 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9282 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4074 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13805 1
Google YouTube - Видеохостинг 2748 1
Adobe Photoshop 764 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 1
Cinemood ДиаКубик 3 1
МТС Big Data 266 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 1
Cinemood VR 1 1
Cinemood Кинокубик 5 1
Лихобабин Сергей 16 4
Хлевтова Анна 19 2
Суслов Игорь 3 1
Король Марина 3 1
Давыдов Альгис 1 1
Буховцев Михаил 9 1
Дементьев Илья 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1468 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1285 9
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 839 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гвардейск 14 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 2
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Армения - Республика 2280 2
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Россия - СЗФО - Калининградская область - Черняховск 26 2
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Япония 13287 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7427 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Правдинск 7 1
Литва - Литовская Республика 651 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
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Россия - СЗФО - Калининградская область - Полесский район - Полесск 7 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 39 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Приморск 13 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2648 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 588 3
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 2
Английский язык 6635 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2389 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6123 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4657 1
Кибернетика - Cybernetics 243 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8039 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3040 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4996 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 727 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9942 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2369 1
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 171 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 121 1
ЭОС Весенний документооборот 14 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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