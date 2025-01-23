Россия СЗФО Калининградская область Куршская коса
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|BMW Group 446 1
|Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
|МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
|Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
|Лихобабин Сергей 16 4
|Хлевтова Анна 19 2
|Суслов Игорь 3 1
|Король Марина 3 1
|Давыдов Альгис 1 1
|Буховцев Михаил 9 1
|Дементьев Илья 7 1
|МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 121 1
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