Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ADVA Optical Networking MRV OptiSwitch
Публикаций - 98, упоминаний - 235
ADVA Optical Networking упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
|ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
|Yankee Group 166 1
|Gartner - Dataquest 340 1
|In-Stat/MDR 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187780, в очереди разбора - 951971.
Создано именных указателей - 84518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187780, в очереди разбора - 951971.
Создано именных указателей - 84518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru