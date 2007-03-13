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ADVA Optical Networking MRV OptiSwitch



13.03.2007 MRV выпустил новый коммутатор серии OptiSwitch 9000
20.02.2007 MRV выпускает новый 10-гигабитный коммутатор OptiSwitch 9000
19.09.2006 MRV выпустила новый коммутатор серии OptiSwitch 9000
05.09.2006 MRV выпускает решения DWDM для коммутаторов OptiSwitch 9000
28.02.2006 MRV выпустил новый 10-гигабитный коммутатор OptiSwitch 9000
31.05.2005 MRV выпустила новые модули для OptiSwitch
06.07.2004 MRV представил решение для резервирования магистралей Gigabit Ethernet в операторских сетях
22.06.2004 MRV увеличил дальность работы решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL
21.10.2003 MRV Communications успешно протестировал решение E1 для коммутаторов OptiSwitch
05.08.2003 MRV Communications представил модули для организации соединений Fast Ethernet по одному оптическому волокну
27.05.2003 MRV Communications представил новые модули OptiSwitch
20.05.2003 MRV Communications представил 12-портовый гигабитный коммутатор семейства OptiSwitch-F
25.03.2003 MRV Communications выпустил оптические модули для платформ OptiSwitch и FiberDriver
18.03.2003 MRV Communications расширил спектр опций DC-электропитания для платформы OptiSwitch
18.02.2003 MRV Communications представил новые решения EoV для коммутаторов OptiSwitch
11.02.2003 MRV Communications снижает цены на маршрутизирующие коммутаторы серии OptiSwitch Master
23.01.2003 Решение E1 для коммутаторов OptiSwitch обеспечивает передачу голосового трафика даже при максимальной загрузке сети
14.01.2003 MRV Communications представила решение для передачи голосовых потоков E1 в сетях Ethernet
05.11.2002 MRV Communications представила первую модель из нового семейства коммутаторов OptiSwitch-F
08.10.2002 MRV Communications объявляет о снижении цен на решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL для коммутаторов OptiSwitch
01.10.2002 Семейство OptiSwitch пополнилось новыми моделями высокопроизводительных маршрутизирующих коммутаторов
17.09.2002 MRV comunications представила новую маршрутизирующую платформу из серии OptiSwitch Master
27.08.2002 Optical Access выпускает новую модификацию шасси коммутаторов OptiSwitch-800 для операторов связи
04.06.2002 Optical Access представила решение Ethernet WDM (eWDM) для семейства коммутаторов OptiSwitch
19.04.2002 Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 1)
02.04.2002 Optical Access расширяет линейку пассивных систем беспроводной оптической связи
21.03.2002 Optical Access увеличила максимальную дальность соединений Gigabit Ethernet до 100 км
12.03.2002 Optical Access выпускает новую модификацию шасси коммутаторов OptiSwitch-1200 для операторов связи
26.02.2002 Optical Access значительно расширила спектр решений последней мили Ethernet-поверх-VDSL для коммутаторов OptiSwitch
12.02.2002 Optical Access снижает цены на маршрутизирующие коммутаторы OptiSwitch Master 400
05.02.2002 Решение HomePNA для коммутаторов OptiSwitch обеспечивает соединения на расстояниях до 400 м по медному кабелю
29.01.2002 Optical Access увеличивает дальность работы решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL до 2,5 км
22.01.2002 Optical Access сертифицирует новые модели коммутаторов OptiSwitch и медиаконвертеров
17.01.2002 Optical Access выпустила модификацию 4-слотового шасси коммутаторов OptiSwitch-400
11.12.2001 Optical Access представила первую в отрасли пассивную систему беспроводной оптической связи для коммутаторов OptiSwitch
04.12.2001 Optical Access выпустила новую версию ПО управления MegaVision Web
27.11.2001 Optical Access начала поставки модулей HomePNA для семейства коммутаторов OptiSwitch
22.11.2001 Optical Access получила новый сертификат системы ГОСТ Р на семейство коммутаторов OptiSwitch
08.10.2001 Optical Access представила решение для резервирования магистралей Gigabit Ethernet в операторских сетях
18.09.2001 Optical Access объявила о начале поставок новой модификации шасси OptiSwitch-2400

Публикаций - 98, упоминаний - 235

ADVA Optical Networking упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 59
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 0 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 2
ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 34 2
Электросвязь 215 2
Telia Company - TeliaSonera 802 1
Siemens AG - Siemens Group 2311 1
Fujitsu Laboratories 46 1
KPN - KPNQwest 53 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 1
Mitsubishi Electric 303 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 48 1
Metrocom - Метроком 82 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 155 1
МегаФон ПетерСтар 325 1
Lenovo Motorola 3463 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
Juniper Networks 410 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 266 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 1
Deutsche Telekom 905 1
China Telecom 243 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
ОСК - Балтийский завод 27 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Optical Access 71 62
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 61
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 558 52
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 44
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 44
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 306 32
EoV - Ethernet-over-VDSL 27 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 22
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 256 17
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 344 14
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1267 13
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 555 10
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 388 9
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 60 9
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 82 9
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 176 8
XFP - 10Gbit Small Form-factor Pluggable - протоколо-независимый оптический трансивер «горячей» замены 32 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 7
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 359 6
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 110 5
SONET/SDH - Synchronous Optical Network - Synchronous Digital Hierarchy - Синхронная оптическая сеть - Технология синхронной цифровой иерархии 1 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 5
FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X 146 5
DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL 50 5
GBIC - GigaBit Interface Converter - стандарт передатчиков 48 4
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 84 4
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 364 4
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 94 4
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 173 4
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 98 3
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 88 3
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol - сетевой протокол доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза 23 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 2
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 41 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 266 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 348 2
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 92 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 2
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 673 2
IPX - Internetwork Packet Exchange - межсетевой обмен пакетами 43 1
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver 95 51
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 51
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver (OptiDriver) 68 32
Linux OS 7669 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 1
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 24
Европа 12319 2
Южная Корея - Республика 4394 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 2
Китай - Тайвань 2115 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 1
Азия - Азиатский регион 3803 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 387 1
Швеция - Королевство 2072 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1
Европа Западная 1329 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 38
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 60 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
ZDnet 584 1
Yankee Group 166 1
Gartner - Dataquest 340 1
In-Stat/MDR 63 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187780, в очереди разбора - 951971.
Создано именных указателей - 84518.
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