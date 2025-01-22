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Haulmont OpenBPM Platform

Haulmont OpenBPM Platform

OpenBPM поможет повысить эффективность процессной разработки в любой сфере: банки, энергетика, телеком, транспорт, промышленность, госсектор. Платформа дает возможность  снизить издержки и сократить показатели time-to-market


22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Haulmont OpenBPM Platform и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 103 1
Haulmont - Хоулмонт 109 1
Infomaximum - Инфомаксимум 32 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 24 1
Газпром нефть 620 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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