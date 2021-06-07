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Ростелеком ЮТК
Кубаньэлектросвязь
Ростелеком ЮТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аветисян Армен 41 4
|Румянцев Максим 2 2
|Горожанинов Дмитрий 7 1
|Яшин Валерий 65 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Левицкий Алексей 1 1
|Репик Алексей 4 1
|Морозов Олег 7 1
|Ельцин Борис Николаевич 37 1
|Куц Вячеслав 3 1
|Брыкин Арсений 37 1
|Шматова Елена 22 1
|Медведев Дмитрий 1480 1
|Путин Владимир 2162 1
|Юнов Константин 35 1
|Абрамов Сергей 66 1
|Стрелкина Любовь 8 1
|Столяров Александр 13 1
|Сергеев Дмитрий 57 1
|Васильева Ольга 15 1
|Ермолаев Артем 343 1
|Лаврентьев Александр 2 1
|Дырмовский Дмитрий 78 1
|Ермаков Валерий 75 1
|Транковская Наталья 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 5
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 314 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 39 1
|ComNews - Медиа-бизнес 86 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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