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МТС EnergyTool
IT-решение МТС EnergyTool выявляет неисправные приборы учета и майнинговые фермы с 2021 года. Среди клиентов МТС более 10 крупных федеральных и региональных энергетических компаний, а также промышленных предприятий.
СОБЫТИЯ
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МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16455 34
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МВС ИИ - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 219 2
|Барбетов Алексей 4 4
|Пятигор Александр 8 2
|Федосов Павел 15 2
|Рего Андрей 9 2
|Розенберг Семен 35 1
|Михайлова Анастасия 71 1
|Рябченко Ольга 39 1
|Безделов Сергей 8 1
|Кабанов Марат 101 1
|Важенина Татьяна 35 1
|Дроздов Владимир 47 1
|Сазонов Константин 14 1
|Сальникова Евгения 39 1
|Галактионова Инесса 132 1
|Кравченко Константин 101 1
|Экшенгер Наталья 99 1
|Акилин Павел 3 1
|Завальный Павел 2 1
|Кайгородова Оксана 119 1
|Пахомов Александр 158 1
|Быков Алексей 104 1
|Березной Андрей 77 1
|Харитонов Андрей 5 1
|Найденков Сергей 14 1
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