МТС проанализировала майнинговую активность в I квартале 2026 года

МТС с помощью аналитической платформы МТС EnergyTool выявила регионы с наибольшей майнинговой активностью. По итогам I квартала 2026 г. лидером стала Костромская область. В этом регионе число майнинговых ферм увеличилось в четыре раза по сравнению с январем-мартом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа EnergyTool в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы.

В 2026 г. наибольший рост числа майнинговых ферм фиксируется в Центральной России и в регионах Северо-Запада. В Ленинградской и Тульской областях число ферм увеличилось в 2,4 и 2,1 раза соответственно.

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов
Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов Импортонезависимость

Активно растет майнинговая активность и в других регионах. Например, в Московской области количество ферм выросло на 89%. В Орловской области – на 91%, в Смоленской области – на 53%, в Новгородской – на 51%. Также случаи майнинга участились в Ярославской области (+44%).

«МТС EnergyTool выходит далеко за рамки простого мониторинга — платформа выявляет даже тщательно скрытые схемы аномального потребления, от майнинга до манипуляций с приборами учета. Алгоритмы ИИ МТС обнаруживают случаи энергетического мошенничества, что открывает электросетевым и энергосбытовым компаниям реальную возможность вернуть контроль над потерями и существенно повысить свою экономическую эффективность», — отметил руководитель продукта МТС EnergyTool Алексей Барбетов.

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Поддельный криптокошелёк Ledger пролез в магазин приложений для Mac и украл миллионы долларов

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Самые успешные нейросети работают в программировании и математике. Их создатель объяснил, почему так

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.

Заграничные продажи российского ПО в 2025 году выросли на 10% после трех лет падения

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще