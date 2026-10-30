Аналитика МТС: почти четверть российских майнинговых ферм расположены в Сибири

МТС приводит аналитику по майнинговой активности в России после введения запрета на добычу криптовалюты в ряде регионов Центральной России. Оценка охватила период с 31 июля по 30 сентября 2026 г. Согласно данным сервиса МТС EnergyTool, количество ферм в стране выросло на 8%. При этом наибольшая доля майнинговой активности пришлась на Сибирь (23%), а самые высокие темпы роста продемонстрировал Краснодарский край. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно постановлению, с 15 августа 2026 г. по 31 декабря 2032 г. майнинг криптовалюты запрещён в нескольких регионах, в том числе в Москве, Московской области и части Курской области, а ранее были введены ограничения и в других регионах, в том числе Иркутской области и Забайкалье. Майнинг относится к энергоемким видам деятельности, поэтому при выборе площадок решающую роль играют доступность электроэнергии, стоимость подключения и возможности местных энергосетей.

В Сибирском федеральном округе, несмотря на частичный запрет майнинга, количество ферм выросло на 18%, и к концу сентября 2026 г. на его долю приходилось 23% всех майнинговых ферм страны — это первое место среди округов. В целом по России число ферм увеличилось на 8%.

Рост активности распределился по стране неравномерно, и это важно учитывать при оценке нагрузки на энергосистемы. По данным сервиса МТС EnergyTool, лидером по темпам роста ферм стал Краснодарский край, где их число с начала августа 2026 г. по конец сентября 2026 г. увеличилось на 63%. В Иркутской области количество таких объектов выросло на 27%, в Ханты-Мансийском АО — на 24%, в Красноярском крае — на 22%, а в Воронежской области — на 21%.

Заметный прирост также показали Республика Хакасия, Липецкая, Ярославская, Саратовская и Кемеровская области — от 12% до 17%. В Республике Татарстан, Новосибирской области, Ставропольском крае и Удмуртии рост составил 10–12%, в Нижегородской, Ростовской областях и Санкт-Петербурге — на 7-8%. В Москве число ферм выросло на 11%, а в Московской области на — 6%.

«Данные МТС EnergyTool позволяют отслеживать, как меняется распределение энергоемких потребителей между регионами и какая нагрузка возникает на локальные энергосистемы. Когда целая отрасль за месяц переезжает из одного округа в другой, это создает вызов для сетевых компаний: где-то нагрузка падает, где-то резко растет. Наша аналитика помогает увидеть эти изменения и подготовиться к ним — спланировать мощности, оценить необходимость развития инфраструктуры. Это инструмент для тех, кто отвечает за надежность энергоснабжения, а не для участников рынка майнинга», — отметил Алексей Барбетов, руководитель продукта МТС EnergyTool.