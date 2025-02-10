Группа Самолет Клиентский сервис Domyland Домиленд
«Домиленд» — российская PropTech-платформа
Группа Самолет и организации, системы, технологии, персоны:
|МКД 58 2
|Unicorn - Юникорн 44 2
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 1
|Ситроникс - Sitronics Electro 44 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1305 1
|Воронова Дарья 8 8
|Блюкова Валерия 3 3
|Боим Анна 11 2
|Печатников Анатолий 37 1
|Обухов Александр 21 1
|Лившин Дмитрий 5 1
|Файнблит Татьяна 2 1
|Перминова Светлана 26 1
|Брызгалов Павел 1 1
|Самохин Николай 10 1
|Акиндинов Алексей 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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